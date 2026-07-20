Epilog nevremena nad Srpskom: Ispaljeno 175 protivgradnih raketa, dejstva otežavale zabrane kontrole leta

Protivgradna zaštita dejstvovala je juče sa 175 protivgradnih raketa na području Krajine, Posavine i Podrinja.

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Kako su istakli, dejstvovano je juče od 16.45 do 23.00 časa.

Direktor Protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović rekao je da bi broj ispaljenih raketa bio i veći da od kontrole leta nije bilo čestih zabrana dejstava raketama.

Dejanović je dodao da je ovo bio 36. dan sa dejstvima od početka sezone odbrane od grada, te da je do sada ispaljeno 1.236 raketa.

Podfsjećamo, jako nevrijeme sinoć je zahvatilo dijelove BiH, a u pojedinim mjestima bilo je i grada.

(Srna)