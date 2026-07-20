logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Epilog nevremena nad Srpskom: Ispaljeno 175 protivgradnih raketa, dejstva otežavale zabrane kontrole leta

Epilog nevremena nad Srpskom: Ispaljeno 175 protivgradnih raketa, dejstva otežavale zabrane kontrole leta

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Protivgradna zaštita dejstvovala je juče sa 175 protivgradnih raketa na području Krajine, Posavine i Podrinja.

Ispaljeno 175 protivgradnih raketa Izvor: Shutterstock

Kako su istakli, dejstvovano je juče od 16.45 do 23.00 časa.

Direktor Protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović rekao je da bi broj ispaljenih raketa bio i veći da od kontrole leta nije bilo čestih zabrana dejstava raketama.

Dejanović je dodao da je ovo bio 36. dan sa dejstvima od početka sezone odbrane od grada, te da je do sada ispaljeno 1.236 raketa. 

Podfsjećamo, jako nevrijeme sinoć je zahvatilo dijelove BiH, a u pojedinim mjestima bilo je i grada.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

protivgradna zaštita Republika Srpska nevrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ