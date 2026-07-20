Haos nakon oluje: Zvornik bez struje, vjetar obarao drveće

Nevrijeme praćeno gradom, obilnom kišom i jakim vjetrom zahvatilo je Zvornik, gdje je izazvalo kvarove na elektrodistributivnoj mreži, prekide u snabdijevanju električnom energijom i otežalo saobraćaj.
Bez napona trenutno je pet trafostanica na području Snagova i u toku je saniranje kvarova.
Potrošači koji se snabdijevaju električnom energijom sa trafostanice u Karakaju bili su bez napajanja oko 40 minuta, nakon čega je snabdijevanje uspostavljeno.
Na magistralnom putu Zvornik–Milići, kod kamenoloma u Jošanici, oboreno je drvo na kolovoz usljed jakog vjetra.
Pripadnici Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik uklonili su prepreku i omogućili nesmetano odvijanje saobraćaja.
(Srna)