Nevrijeme paralisalo jedan od najvećih aerodroma u Evropi: Otkazano oko 100 letova, hiljade putnika zarobljeno

Snažno nevrijeme pogodilo je Minhen i izazvalo potpuni haos na jednom od najprometnijih aerodroma u Evropi.

Izvor: OLGA FEDOROVA/EPA

Snažno nevrijeme koje je u srijedu ujutru pogodilo područje Minhena u Njemačkoj privremeno je zaustavilo saobraćaj na tamošnjem aerodromu.

Prema pisanju Bilda, zbog obilne kiše avioni trenutno ne poleću niti sleću, a hiljade putnika ostale su zaglavljene na aerodromu. Brojni letovi kasne ili su potpuno otkazani.

Portparol Aerodroma Minhen izjavio je da su avio-kompanije zbog nepovoljnih vremenskih uslova otkazivale letove širom Evrope, što je pogodilo i Minhen. Do sada je otkazano oko 100 poletanja i sletanja.

Iz bezbjednosnih razloga uvedena je i 30-minutna obustava opsluživanja aviona kako bi putnici i zaposleni bili zaštićeni od mogućih udara groma.

Tokom tog perioda nije bilo moguće ukrcavati i iskrcavati putnike niti utovarati prtljag, što je dodatno usporilo vazdušni saobraćaj. Još nije poznato kada će se letovi normalizovati.

Njemačka meteorološka služba upozorila je na jaka grmljavinska nevremena sjeveroistočno od Minhena. Očekuju se obilna kiša, olujni udari vjetra i grad, uz između 25 i 35 litara padavina po kvadratnom metru za samo jedan sat.

Tokom dana nevrijeme će se širiti sa zapada ka istoku zemlje. Na jugu Njemačke lokalno bi moglo pasti između 20 i 40 litara kiše po kvadratnom metru, a ponegdje i do 60 litara. Sunčani periodi očekuju se uglavnom samo u dijelovima Severne Bavarske.

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