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Požar iz BiH prešao na hrvatsku stranu Dinare: Na terenu vatrogasci, vojska i dva kanadera 1

Požar iz BiH prešao na hrvatsku stranu Dinare: Na terenu vatrogasci, vojska i dva kanadera

Autor Dušan Volaš
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Požar otvorenog prostora iz Bosne i Hercegovine prešao je na hrvatsku stranu Dinare, zbog čega su na teren hitno upućene brojne vatrogasne snage, pripadnici vojske i dva kanadera.

Požar iz BiH prešao na hrvatsku stranu Dinare Izvor: Hrvatska vatrogasna zajednica

Županijski vatrogasni centar Šibensko-kninske županije uočio je požar putem sistema videonadzora, nakon čega je uslijedila brza intervencija.

U gašenju trenutno učestvuje 37 vatrogasaca sa 19 vozila iz Intervencijske vatrogasne jedinice Šibenik, JVP-a Knin, te DVD-ova Knin, Kijevo i Sveti Juraj Kistanje. Na samom požarištu prisutan je i županijski vatrogasni komandir.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice saopšteno je da je jutros u 10 časova angažovano i 26 pripadnika protivpožarnog voda Hrvatske kopnene vojske, koji su se pridružili snagama na terenu. Pored zemaljskih snaga, u akciju gašenja uključena su i dva kanadera CL-415.

Prema informacijama, za sada nema podataka o ugroženim objektima niti o tačnoj površini koja je zahvaćena vatrom.

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Tagovi

požar BiH Hrvatska Dinara

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