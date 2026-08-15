Prognoza: Sunčano i vruće, temperature idu do 38 stepeni

U BiH danas će biti pretežno sunčano i vruće, dok se na jugu i istoku očekuju slabi do umjereni razvoji oblačnosti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Najviša temperatura vazduha biće od 32 do 38, u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, uveče na sjeveroistoku i pojačan istočnih smjerova, a u Hercegovini tokom jutra slab sjeveroistočni, u nastavku dana u skretanju na južne smjerove.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je na području BiH vedro.

STANJE NA PUTEVIMA

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Orašje, Deleuša, Hum i Zupci, a na ulazu na prelazu Brod, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na graničnim prelazima Doljani-Metković, Bijača-Nova Sela i Gradiška-Gornji Varoš nema gužve na izlaznim rampama iz BiH, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku.

Na ostalim graničnim prelazima vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se saobraća redovno, a iz AMS vozačima savjetuju da, zbog velike vrućine, putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima.

Zbog održavanja brdske auto-trke "Nagrada opštine Vlasenica 2026" doći će do obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Vlasenica-Han Pijesak /od Romanijske ulice 26 u Vlasenici do restorana Ski-centra Igrište/ u terminima od 11.00 do 13.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

U toku su radovi na magistralnom putu Klašnice-Banjaluka, gdje se saobraćaj odvija usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila.

Saobraćaj će biti izmijenjen i zbog privremenog izmještanja dijela trase magistralnog puta Kozarac-Lamovita.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu dionica Lamovita-Ivanjska zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za petlju "Omarska", kao i na putu Podromanija-Sumbulovac radi izgradnje treće trake na navedenoj dionici.

Na dionici Mahovljani-Glamočani na auto-putu Gradiška-Banjaluka doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova, zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila nosivosti do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za teža vozila i dalje obustavljen i preusmjeravaju se na alternativne pravce.

Izmjenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta.

Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Vršani-Bijeljina zbog proširenja mosta. U toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala, na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina, u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraća se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minut.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, aktivirano je klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja. Brzina je ograničena na 20 kilometara na čas.

U FBiH zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put.

Na dijelu auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, radnim danom od 7.00 do 16.00 časova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Naizmjenično, jednom trakom, saobraća se na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce, u Podmilačju, gdje su u toku radovi.