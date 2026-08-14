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Državljanka BiH nestala kod Omiša: Udaljila se od automobila, u toku potraga

Državljanka BiH nestala kod Omiša: Udaljila se od automobila, u toku potraga

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Državljanka BiH Dragana Antešević nestala je tokom velikog požara na području Omiša nakon što se udaljila od vozila. U potragu su uključeni policija i HGSS.

Dragana Antešević iz BiH nestala kod Omiša Izvor: MUP Hrvatska

Državljanka Bosne i Hercegovine Dragana Antešević nestala je na području Stanića kod Omiša tokom velikog požara, nakon što se udaljila od vozila u kojem se nalazila, a za njom i dalje tragaju hrvatske službe.

Hrvatska policija objavila je njenu fotografiju i podatke te pozvala građane koji imaju bilo kakve informacije o Anteševićevoj ili su je vidjeli da se jave nadležnim službama.

U potragu je uključena i Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS).

Pripadnici HGSS Stanice Split detaljno pretražuju područje oko mjesta na kojem se nalazilo vozilo, kao i teren u okolini Stanića. Anteševićeva se, prema dostupnim informacijama, tokom požara udaljila od vozila, nakon čega joj se gubi svaki trag.

Prema ranijim informacijama, u vozilu su se nalazile tri osobe, od kojih je jedna teško povrijeđena.

Potraga za državljankom BiH i dalje traje, a nadležne službe pozvale su sve koji imaju informacije o Dragani Antešević ili su je eventualno vidjeli da ih odmah proslijede policiji.

Požar koji je noćas, sa 13. na 14. avgust, zahvatio omiško područje ostavio je iza sebe veliki broj oštećenih i nagorjelih kuća, uništena vozila, kao i dio turističkih i ugostiteljskih objekata, rekao je glavni vatrogasni komandir Slavko Tucaković.

Tucaković je naveo da je požar zahvatio cijelu obalu od Mimica do Omiša, te da se procjenjuje da je opožarena površina između 900 i 1.000 hektara.

Vatrogasci će tokom dana nastaviti sa dogašivanjem požara i pregledom cijelog požarišta.

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Tagovi

Hrvatska omiš nestali požar BiH

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Hvala što ste poslali vijest.

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