Požari na otvorenom mogu se širiti velikom brzinom. Saznajte šta treba da uradite ako se vatra približava vašem domu, automobilu ili mjestu na kojem se nalazite.

Izvor: YouTube printscreen

Ako se požar približava, prioritet je bezbjednost ljudi, a ne imovine.

Stručnjaci upozoravaju da se vatra može naglo proširiti i promijeniti pravac zbog vjetra.

Građanima se savjetuje da poštuju naredbe za evakuaciju i ne pokušavaju sami da gase velike požare.

Požari na otvorenom danima ne daju predaha vatrogascima širom Srbije, a na najugroženijim područjima borba sa vatrom vodi se i sa zemlje i iz vazduha. U takvim situacijama stručnjaci upozoravaju da je najvažnije reagovati na vrijeme i ne potcijeniti brzinu kojom se požar može proširiti.

Veliki požari mogu da promijene pravac i zahvate nova područja u veoma kratkom roku, posebno kada duva jak vjetar. Zbog toga građani ne bi trebalo da čekaju posljednji trenutak za evakuaciju.

Vidi opis Šta uraditi ako vam se približava požar? Najvažnija pravila koja mogu spasiti život Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Bezbjednost ljudi je na prvom mjestu

Ako se vatra približava kući ili mjestu na kojem se nalazite, prioritet je bezbjednost ljudi, a ne spasavanje imovine.

Preporuka je da se ponesu lična dokumenta i najneophodnije stvari, te da se odmah evakuišu djeca, starije osobe i svi kojima je potrebna pomoć.

Stručnjaci upozoravaju da pokušaji spašavanja stvari iz kuće mogu dovesti do gubitka dragocjenog vremena i ozbiljno ugroziti živote.

Ukoliko nadležne službe izdaju naredbu za evakuaciju, potrebno je odmah napustiti ugroženo područje i kretati se pravcima koje su odredili vatrogasci, policija ili civilna zaštita.

Ne pokušavajte sami da gasite veliki požar

Građanima se savjetuje da se ne uključuju u gašenje velikih požara ukoliko nisu obučeni za takve intervencije i nemaju odgovarajuću zaštitnu opremu.

Lagana ljetna odjeća i obuća ne pružaju zaštitu od ekstremne toplote, plamena i gustog dima. Čak i požar koji djeluje pod kontrolom može se iznenada proširiti zbog vjetra ili suvog rastinja.

Šta ako ste u automobilu?

Ako je požar još dovoljno udaljen i postoji mogućnost bezbjednog kretanja, vozilo treba premjestiti na sigurno mjesto i pratiti uputstva nadležnih službi.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Međutim, ukoliko je vatra već zahvatila područje ili se gust dim širi preko puta, ne treba pokušavati prolazak kroz požar niti vožnju kroz dim.

Vozačima se savjetuje da ne staju kako bi fotografisali ili snimali požar, kao ni da samostalno traže alternativne pravce kroz šumska ili nepoznata područja.

Vatra se može širiti mnogo brže nego što izgleda

Požari na otvorenom nisu statični. Visoke temperature, jak vjetar i suva vegetacija mogu omogućiti veoma brzo širenje vatre.

Posebno su opasne borove šume jer šišarke mogu biti nošene na veću udaljenost i tako prenijeti vatru na nova područja.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da bezbjednost ne treba procjenjivati samo prema udaljenosti od plamena.

Dim predstavlja ozbiljnu prijetnju

Opasnost ne dolazi samo od vatre. Gust dim može izazvati probleme sa disanjem, iritaciju očiju i značajno smanjiti vidljivost.

Građanima se savjetuje da se sklone u zatvoren prostor ukoliko je to bezbjedno, zatvore prozore i vrata te prate zvanična obavještenja nadležnih službi.

U automobilu se nikako ne preporučuje nastavak vožnje kroz gust dim jer smanjena vidljivost može dovesti do teških saobraćajnih nesreća.

Ne odgađajte evakuaciju

Kada nadležne službe izdaju naredbu za evakuaciju, potrebno je odmah postupiti po uputstvima.

Preporučuje se da građani unaprijed pripreme dokumenta, lijekove, vodu, osnovne potrepštine i punjače kako bi u slučaju hitnog napuštanja doma mogli brzo reagovati.

Takođe, ne treba zaboraviti kućne ljubimce, koje je potrebno povesti sa sobom tokom evakuacije.

Stručnjaci naglašavaju da se u evakuisano područje ne treba vraćati dok nadležne službe ne potvrde da je bezbjedno.

Ostanite pribrani

U kriznim situacijama posebno je važno ostati smiren i voditi računa o najugroženijim osobama.

Građanima se savjetuje da ne ometaju rad vatrogasaca i drugih službi, da ne šire neprovjerene informacije i da prate samo zvanična obavještenja.

Najvažnija poruka stručnjaka je jasna – ukoliko morate da birate između spašavanja stvari i bezbjednog odlaska, uvijek izaberite odlazak. Imovina se može nadoknaditi, ali izgubljeno vrijeme za evakuaciju ne može.