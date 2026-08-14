Tenzije u Mostaru: Ulaz na "Uborak" blokiran, intervenisala policija i privela nekoliko učesnika protesta

Građani Mostara jutros su blokirali ulaz na deponiju "Uborak" nakon što je najavljeno da će ona ponovo biti otvorena za dovoz otpada, a policija je privela nekoliko osoba.

Izvor: Shutterstock

Štab Civilne zaštite grada Mostara juče je saopštio da su stvoreni uslovi za organizaciju pretovara na tehnički i operativno najadekvatnijem prostoru.

Kako su naveli, opremljena je nova privremena površina od 0,6 hektara koja bi služila za pretovar otpada dok se ne nađe dugoročno rješenje za novu regionalnu deponiju.

Povodom toga, Građanska inicijativa "Jer nas se tiče" je najavila blokadu deponije, pozivajući se na ekološke posljedice deponije i nedovoljnu sanaciju poslije niza požara u protekla dva mjeseca.

Nedavno je na deponiji "Uborak" došlo do velikog požara zbog čega je privremeno obustavljeno odlaganje otpada na toj lokaciji.