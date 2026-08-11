Optužnica u Mostaru: Pucao u prolaznika misleći da mu je provalnik, pa ga ostavio da iskrvari bez pomoći

Kantonalni sud u Mostaru potvrdio je optužnicu protiv N.P. za ubistvo nakon što je žrtvu greškom zamijenio za provalnika i ostavio je da iskrvari na ulici, dok se S.G. tereti za oružje i pomaganje.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Optužnica Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrđena je pred Kantonalnim sudom u Mostaru protiv N.P. zbog krivičnog djela ubistva, kao i protiv S.G. zbog neovlaštenog držanja oružja i pomoći počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Prema navodima iz optužnice, slučaj se dogodio 14. februara, nešto iza jedan sat iza ponoći, u ugostiteljskom objektu u ulici Zalik b.b. u Mostaru. N.P. je sa društvom razgovarao o ranijoj provali u taj lokal, pri čemu je na mobilnom telefonu pokazivao snimak sa sigurnosnih kamera na kojem se navodno nalazio osumnjičeni provalnik.

Oko 2:45 sati, N.P. je primijetio M.D. kako prolazi ulicom ispod objekta, te zaključio da mu fizički odgovara osobi sa snimka. Ubrzo su N.P. i S.G. istrčali iz lokala i počeli da trče za oštećenim koji je počeo da bježi, prenose sarajevski mediji.

Pucnjava i bjekstvo bez pomoći

Tokom potjere, N.P. je iz vatrenog oružja ispalio hitac u pravcu M.D., pogodivši ga u lijevu natkoljenicu i nanijevši mu prostrijelnu ranu sa prekidom butne arterije. Iako je obilno krvario, žrtva je nastavila bježati niz ulicu dok su optuženi i svjedoci trčali za njim. N.P. je iz istog oružja ispalio još dva metka kojima nije uspio da pogodi oštećenog, ali je oštetio obližnje parkirano vozilo.

Usljed velikog gubitka krvi, M.D. se srušio na tlo. Optuženi i prisutni svjedoci su dotrčali do njega, ali su se potom svi udaljili i ostavili ga bez ikakve pomoći, nakon čega je usljed zadobivenih povreda nastupila smrt.

S.G. se optužnicom tereti da je bez važeće isprave nabavio, držao i nosio oružje kategorije "B", te da je svjesno preuzimao odgovornost i pomagao glavnom počiniocu kako ne bi bio otkriven.