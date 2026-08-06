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Osumnjičen za pomaganje u pokušaju ubistva Dabića: Nikoliću određena zabrana napuštanja boravišta

Osumnjičen za pomaganje u pokušaju ubistva Dabića: Nikoliću određena zabrana napuštanja boravišta

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Okružni sud u Istočnom Sarajevu danas je nakon ročišta izrekao mjere zabrane napuštanja boravišta Aleksandru Nikoliću, koji je uhapšen zbog sumnje da je pomagao licu koje je pokušalo da ubije Davora Dabića, rečeno je iz ove pravosudne institucije.

Nikoliću određena zabrana napuštanja boravišta Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

"Nakon današnjeg ročišta razmotrena je mjera koju je dostavilo Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, te je imenovanom izrečena mjera zabrane napuštanja boravišta", izjavila je sekretar Okružnog suda u Istočnom Sarajevu Sonja Rulofs.

Nepoznato lice je u ponedjeljak, 3. avgusta, vatrenim oružjem u Ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu nanijelo povrede licu D.D, nakon čega je pobjeglo.

Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo su u utorak, 4. avgusta, na području opštine Istočno Novo Sarajevo uhapsili Nikolića koji je iste večeri predat Okružnom javnom tužilaštvo u Istočnom Sarajevu. 

(Srna)

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