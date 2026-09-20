Strah od serijskog ubice u Johanesburgu: Pronađena tijela devet žena, policija na nogama

Užasno otkriće pored gradilišta u opštini Ekurhuleni pokrenulo je masovnu istragu na najvišem nivou, dok lokalno stanovništvo živi u panici od monstruma koji ciljano napada i ubija žene.

Izvor: Rodger BOSCH / AFP / Profimedia

Južnoafrička policija saopštila je da je u četvrtak pronađeno tijelo devete žene na području istočno od Johanesburga, gdje posljednja dva mjeseca istražuju seriju ubistava koja su izazvala veliki strah među lokalnim stanovništvom, javlja AP.

Svih devet tijela pronađeno je na području opštine Ekurhuleni, zbog čega postoji sumnja da je ubistva počinila ista osoba ili više njih.

Policija je ranije saopštila da su neke sličnosti u ubistvima prvih osam žrtava bile "dovoljno zabrinjavajuće da policija izda javno upozorenje".

Otkrića su izazvala šok širom zemlje, pokrenula istragu na najvišem nivou te ponovo skrenula pažnju na problem femicida i visokog nivoa nasilnog kriminala.

Policija je saopštila da će pronalazak najnovijeg tijela u ranim jutarnjim satima u četvrtak "biti uključen u istrage smrti žena na području Ekurhulenija".

"Situacija postaje nepodnošljiva"

Pokrajinski policijski komesar Fred Kekana rekao je da je prolaznik pronašao tijelo žene u blizini gradilišta te o tome obavijestio policiju.

Prema njegovim riječima, za sada neidentifikovana žena imala je oko 30 godina. Na boku je imala, čini se, ubodnu ranu, dok je izgledalo da joj je prerezano grlo. Forenzičari još nisu utvrdili zvanični uzrok smrti.

Kekana je rekao da policija još nije utvrdila da li je njena smrt povezana s ostalim slučajevima te je pozvao građane da dostave informacije.

Takođe je pozvao građane da na društvenim mrežama ne objavljuju fotografije tijela ni neprovjerene informacije, upozorivši da se time širi strah i podstiče moguće izvršenje sličnih krivičnih djela. Stanovnici Daun Parka, predgrađa Johanesburga u kojem je u četvrtak pronađeno deveto tijelo, ostali su šokirani pronalaskom.

"Nadam se da će nam vlada pomoći tako što će uhapsiti osobu ili osobe koje stoje iza ovih ubistava jer situacija postaje nepodnošljiva. Ne znamo šta će se sljedeće dogoditi", rekla je stanovnica Daun Parka Nomgkuibelo Tshabalala.

Organizacija "Missing In Southern Africa", koja pruža pomoć nestalim osobama i njihovim porodicama, pozvala je zajednice i porodice da odmah prijave nestanak ako posumnjaju da je njihov član porodice nestao.

Organizacija je saopštila da su ovi pronalasci dodatno produbili tjeskobu porodica koje tragaju za svojim najmilijima: "Ne postoji rok čekanja za prijavu nestanka osobe. Čim posumnjate da je neko nestao, odmah to prijavite Južnoafričkoj policijskoj službi."