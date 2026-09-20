Epilog drame na crnogorskoj magistrali: Uhapšen vozač autobusa koji je prevozio đake na ekskurziju

Vozač autobusa M.G. (53) iz Aleksinca uhapšen je po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u mjestu Štitarička Rijeka, u kojoj je povrijeđeno pet osoba, među kojima i troje djece.

Izvor: Vijesti.me/Printscreen

Podsjećamo, do udesa je došlo sinoć oko 20:30 časova na magistralnom putu između Mojkovca i Kolašina, kada je autobus budvanskih registarskih oznaka firme "Eurocompass", koji je prevozio đake Osnovne škole "Pavle Rovinski" iz Podgorice na ekskurziju, udario u kamenu kosinu.

Rukovodilac ODT Bijelo Polje Vladan Đalović potvrdio je za podgoričke "Vijesti" da se državljanin Srbije sumnjiči za teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, te dodao da će uz krivičnu prijavu biti priveden dežurnom tužiocu na saslušanje.

U udesu su lakše povrijeđeni troje djece i jedna odrasla osoba koji su nakon pregleda otpušteni na kućno liječenje, dok je vođa puta Vasilija Šarović zbog teških tjelesnih povreda transportovan u Klinički centar Crne Gore.