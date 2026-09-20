Akcija MUP-a u Banjaluci: Uhapšeni Banjalučanin i državljanin Srbije sa 20.000 lažnih evra i dolara (FOTO)

Banjalučanin M.R. i državljanin Srbije E.Š. uhapšeni su u Banjaluci zbog sumnje da su počinili krivično djelo krivotvorenja novca, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Izvor: MUP RS

Akciju su juče na području grada sproveli policijski službenici Uprave za teški i organizovani kriminalitet MUP-a Srpske.

Tokom pretresa, koji je izvršen po naredbi Suda Bosne i Hercegovine, privremeno je oduzeto 10.000 evra i 10.000,00 američkih dolara za koje se sumnja da su falsifikovani, kao i drugi predmeti i tragovi koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Izvor: MUP RS

Iz MUP-a su dodali da će osumnjičeni nakon kriminalističke obrade biti predati postupajućem tužiocu Tužilaštvu BiH u dalju nadležnost.