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Akcija MUP-a u Banjaluci: Uhapšeni Banjalučanin i državljanin Srbije sa 20.000 lažnih evra i dolara (FOTO)

Akcija MUP-a u Banjaluci: Uhapšeni Banjalučanin i državljanin Srbije sa 20.000 lažnih evra i dolara (FOTO)

Autor Dušan Volaš
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Banjalučanin M.R. i državljanin Srbije E.Š. uhapšeni su u Banjaluci zbog sumnje da su počinili krivično djelo krivotvorenja novca, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Falsifikovali evre i dolare: Detalji hapšenja dvojca u Banjaluci Izvor: MUP RS

Akciju su juče na području grada sproveli policijski službenici Uprave za teški i organizovani kriminalitet MUP-a Srpske.

Tokom pretresa, koji je izvršen po naredbi Suda Bosne i Hercegovine, privremeno je oduzeto 10.000 evra i 10.000,00 američkih dolara za koje se sumnja da su falsifikovani, kao i drugi predmeti i tragovi koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Izvor: MUP RS

Iz MUP-a su dodali da će osumnjičeni nakon kriminalističke obrade biti predati postupajućem tužiocu Tužilaštvu BiH u dalju nadležnost.

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Tagovi

falsifikat hapšenje Banjaluka novac

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