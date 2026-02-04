Završio iza rešetaka: Sokočanin lažnim nalazom pokušao opravdati nedolazak u Tužilaštvo BiH

Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predali su danas Tužilaštvu BiH O.O. iz Sokoca koji je uhapšen zbog falsifikovanja isprave.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

O.O. su juče uhapsili službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet u saradnji sa Policijskom upravom Istočno Sarajevo, a na području Sokoca uhapšeni su i Ž.D. i A.S, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Lice O.O. je zaprimilo poziv postupajućeg tužioca za dan 2. februar na koji se nije odazvalo, te je posredstvom advokata dostavilo ljekarski nalaz zdravstvene ustanove radi pravdanja neodazivanja pozivu nadležnom tužilaštvu.

Operativnim provjerama i istražnim radnjama utvrđeno je da je ovo lice posredstvom lica Ž.D. zahtjevao od lica A.S. da sačini i ustupi mu ljekarski nalaz sa neistinitim sadržajem da bi izbjegao odazivanje pozivu tužilaštva.

Lice A.S. se sumnjiči da je izvršilo krivično djelo izdavanje i upotreba neistinitog ljekarskog ili veterinarskog uvjerenja, a lica O.O. i Ž.D. za krivično djelo falsifikovanje isprave.

Protiv lica A.S. i Ž.D. nadležnom tužilaštvu biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičom djelu.