NSRS izglasala novu Vladu RS: Premijer i ministri položili zakletvu

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je večeras novu Vladu Republike Srpske na čelu sa premijerom Savom Minićem.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Novi sastav Vlade je nepromijenjen u odnosu na prethodni saziv.

Za izbor članova Vlade od prisutnih 66 poslanika, glasalo je 61, i to 49 za, sedam je bilo protiv, a pet uzdržanih.

Zora Vidović izabrana je za ministra finansija, Željko Budimir za ministra unutrašnjih poslova, Goran Selak za ministra pravde, Senka Jujić za ministra uprave i lokalne samouprave, a Radenko Bubić za ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Ned Puhovac izabran je za ministra trgovine i turizma, Petar Đokić za ministra energetike i rudarstva, Zoran Stevanović za ministra saobraćaja i veza, a Alen Šeranić za ministra zdravlja i socijalne zaštite Srpske.

Borivoje Golubović ostaje ministar prosvjete i kulture, Radan Ostojić ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Irena Ignjatović ministar porodice, omladine i sporta, Zlatan Klokić ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Bojan Vipotnik je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Anđelka Kuzmić ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Draga Mastilović ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske

Ovo je 20. saziv Vlade Republike Srpske.

Nakon izbora, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministri položili su svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, čime je okončana posebna sjednica.

Sjednici su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Podsjetimo, Savo Minić je juče podnio ostavku na mjesto premijera RS, što je NSRS usvojila. Predsjednik RS Siniša Karan je danas Minića ponovo predložio za mandatara čime je on po treći put u posljednjih šest mjeseci postao premijer RS.

