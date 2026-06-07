Glavni odbor SDS-a preglasao Predsjedništvo: Odbijena kandidatura Stanivukovića, nema spajanja sa PSS-om

Branko Blanuša ostaje kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: SDS

Glavni odbor SDS-a danas je u Istočnoj Ilidži većinom glasova odbacio prijedlog Predsjedništva stranke da Draško Stanivuković bude kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, te potvrdio da će SDS na opšte izbore izaći sa vlastitim kandidatom i vlastitom listom.

Kako saznaje Mondo, članovi Glavnog odbora podržali su prijedlog da kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske bude aktuelni predsjednik stranke Branko Blanuša, čime je praktično odbačena mogućnost političke fuzije sa Pokretom Sigurna Srpska (PSS). Od 76 prisutnih članova, 46 je glasalo da Blanuša ostane kandidat.

Istovremeno, Glavni odbor zauzeo je stav da se Pokretu Sigurna Srpska ponudi da predloži kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH, što bi moglo predstavljati osnov za buduću saradnju dvije političke organizacije.

Izvor: SDS

Ovakav epilog uslijedio je nakon višednevnih turbulencija unutar SDS-a, koje su kulminirale odlukom Predsjedništva stranke da podrži kandidaturu Draška Stanivukovića za predsjednika Republike Srpske i pokrene proces integracije PSS-a u SDS.

Ta odluka izazvala je burne reakcije među članovima i simpatizerima SDS-a, ali i pojedinim istaknutim funkcionerima stranke.

Dodatnu pažnju izazvao je i zaokret u stavu vrha stranke. Naime, predsjednik SDS-a Branko Blanuša još do petka je uvjeravao stranačke organe da ostaje kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske i da nema namjeru da se povuče iz izborne trke. Samo dva dana kasnije Predsjedništvo stranke podržalo je prijedlog da kandidat bude Draško Stanivuković, da bi Glavni odbor danas takvu odluku odbacio i potvrdio Blanušinu kandidaturu.