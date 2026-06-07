Vukanović o odluci Predsjedništva SDS-a: "Blanuša ima istu ulogu kao Mesić u raspadu Jugoslavije"

Nebojša Vukanović oštro je reagovao na odluku Predsjedništva SDS-a o ujedinjenju sa PSS-om i podršci Drašku Stanivukoviću, nazivajući potez Branka Blanuše izdajom bez presedana.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Nakon informacija da je Predsjedništvo Srpske demokratske stranke podržao kandidaturu Draška Stanivukovića, Lider Pokreta za pravdu i red Nebojša Vukanović oštro je reagovao na svom blogu, nazivajući postupke predsjednika SDS-a Branka Blanuše izdajom bez presedana i fuzijom koja vodi ka uništavanju stranke.

Vukanović ističe da je pojava Branka Blanuše nešto nezapamćeno na političkoj sceni Republike Srpske, jer takvi zaokreti, odstupanja i prevrtljivost do sada nisu viđeni.

Iako je Blanuša mjesecima i danima unazad javno tvrdio da se neće povući pred ucjenama i pritiscima Draška Stanivukovića, te da će ostati kandidat SDS-a i opozicije, na sjednici Predsjedništva SDS-a koja je prethodila Glavnom odboru, on je lično predložio fuziju i ujedinjenje SDS-a i Pokreta Sigurna Srpska (PSS), tvrdi Vukanović.

Prema Vukanovićevim navodima, Blanuša je na sjednici prvo iznio prijedlog o fuziji SDS-a i PSS-a prema kojem bi Draško Stanivuković postao predsjednik tog novog, ujedinjenog političkog subjekta. Nakon što ovaj prijedlog nije prihvaćen, Blanuša je odmah iznio drugo rješenje.

Njegov drugi prijedlog podrazumijevao je hitnu fuziju SDS-a i PSS-a, formiranje jedne zajedničke liste na predstojećim izborima, te zvaničnu kandidaturu Draška Stanivukovića za predsjednika Republike Srpske. Blanuša je na kraju i glasao za ovaj prijedlog, zajedno sa Darkom Babaljem i njegovom većinom u Predsjedništvu SDS-a.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Blanuša kao Stipe Mesić"

U trenucima kada je počinjala sjednica Glavnog odbora SDS-a u Istočnoj Ilidži, Vukanović je izrazio ozbiljnu sumnju u to da li Blanuša uopšte ima većinu za ovakvu odluku, naglašavajući da se ovom rješenju suprotstavljaju visoki funkcioneri stranke među kojima su Milan Milićević, Nikola Zlojutro, Ljubiša Petrović i Želimir Nešković.

Bez obzira na konačan ishod glasanja na samom Glavnom odboru, Vukanović je zaključio da je ovo katastrofalna odluka po interese SDS-a, povlačeći tešku istorijsku paralelu.

"Branko Blanuša ima istu ulogu u uništavanju SDS-u kao što je Stipe Mesić imao početkom devedesetih godina u raspadu Jugoslavije", poručio je Vukanović u svojoj prvoj reakciji.