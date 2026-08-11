Zastrašujući snimak iz Kolumbije prikazuje trenutak kada je porodica pobjegla iz kuće tik prije rušenja. U najjačem zemljotresu u ovoj zemlji u 21. vijeku poginulo je najmanje 164 ljudi, a proglašeno je i vanredno stanje.

Izvor: X/noeliaizarza

Na društvenim mrežama pojavio se zastrašujući video koji prikazuje trenutak kada je kolumbijska porodica napustila svoj dom u posljednjem trenutku, samo nekoliko trenutaka prije nego što se kuća srušila uzbog zemljotresa.

Lilijana Perez Okampo i njena porodica uspjeli su da pobjegnu iz svoje kuće kada je zemljotres jačine 7,4 stepena Rihterove skale pogodio zapadnu Kolumbiju u ponedeljak. Snimci prikazuju kako se tlo snažno trese, čak se i trotoar pomjera, dok kuća počinje da se ruši.

U jednom trenutku se vidi i mlađi muškarac, potpuno dezorijentisan, jedva održavajući ravnotežu od siline zemljotresa.

Perez Okampo, majka četvoro djece, rekla je za BBC da porodica u početku nije shvatila koliko je situacija ozbiljna.

"U početku smo mislili da je u pitanju samo blagi zemljotres, poput onih koji se često dešavaju u Kolumbiji. Ali kada je prošlo više od 30 sekundi, a sve se i dalje treslo i pojačavalo, shvatili smo da je u pitanju veoma jak zemljotres", rekla je ona, javlja Jutarnji.

Njena porodica, uključujući dvoje mlađe dece koja su bila u školi u vrijeme zemljotresa, je bezbjedna.

"Na kraju krajeva, materijalne stvari mogu biti nadoknađene. Najvažnije je život, a mi ga imamo", dodala je ona.

Zemljotres jačine 7,4 stepena Rihterove skale pogodio je u ponedjeljak zapadnu Kolumbiju, a gradovi u regionu gdje se uzgaja kafa su najteže pogođeni. Brojne zgrade su se srušile, bolnice i druga infrastruktura su oštećene, a spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima.

Vidi opis Gledali kako im se dom ruši u sekundi: Jeziv snimak tokom najjačeg zemljotresa u 21. veku u Kolumbiji (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Giovanny Galvez / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Roberto Betancourt / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Giovanny Galvez / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Giovanny Galvez / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Prema posljednjim dostupnim podacima, najmanje 164 osobe su poginule, dok se strahuje da bi broj žrtava mogao da poraste. Kolumbijski geološki zavod potvrdio je da je to bio najjači zemljotres zabilježen u toj zemlji u 21. vijeku.

Zemljotres je pogodio područje na dubini od oko 107 kilometara, a nakon glavnog potresa zabilježeni su brojni naknadni potresi. Spasilačke službe, policija, vojska i mnogi građani nastavljaju potragu za ljudima koji bi mogli biti zarobljeni ispod ruševina.

Proglašeno vanredno stanje

Zbog nezapamćenih razmjera katastrofe, predsjednik Kolumbije Gustavo Petro proglasio je vanredno stanje u pogođenim regionima. Ova odluka omogućila je hitnu mobilizaciju vojske, policije i specijalnih spasilačkih jedinica sa psima tragačima i teškom mehanizacijom.

Vidi opis Gledali kako im se dom ruši u sekundi: Jeziv snimak tokom najjačeg zemljotresa u 21. veku u Kolumbiji (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jean Arriaga/EFE Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Carlos Ortega/EPA Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ERNESTO GUZMAN JR/EFE Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ERNESTO GUZMAN JR/EFE Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ERNESTO GUZMAN JR/EFE Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: ERNESTO GUZMAN JR/EFE Br. slika: 6 6 / 6 AD

Situacija na terenu je izuzetno teška jer su mnogi magistralni putevi presječeni masovnim odronima i klizištima, što znatno otežava prolazak vozila Hitne pomoći i dostavu humanitarne pomoći odsečenim selima. U nekoliko provincija zabilježeni su i masovni prekidi u snabdijevanju električnom energijom, kao i potpuni pad mobilnih mreža.

Pored stambenih objekata, oštećeni su i pojedini zdravstveni centri - u gradu Pereiri pacijenti su iz predostrožnosti morali da budu evakuisani na otvoreno, pa se prva pomoć i zbrinjavanje povređenih pružaju u improvizovanim šatorima. Lokalne vlasti uputile su hitan apel građanima za dobrovoljno davanje krvi, vode za piće i medicinske opreme.