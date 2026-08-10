Snažan zemljotres pogodio Kolumbiju: Najmanje 77 mrtvih, spasioci tragaju za preživjelima

Najmanje 77 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu magnitude 7,4 koji je pogodio zapadnu Kolumbiju. Najviše žrtava prijavljeno je u oblasti Risaralda, gdje je potvrđena smrt najmanje 42 osobe

Izvor: JOAQUIN SARMIENTO / AFP / Profimedia

Snažan zemljotres magnitude 7,4 pogodio je u ponedjeljak zapadnu Kolumbiju, ostavljajući iza sebe veliki broj žrtava i značajnu materijalnu štetu.

Prema najnovijim podacima koje je objavio Rojters, najmanje 77 ljudi je poginulo, dok se strahuje da bi broj žrtava mogao dodatno rasti kako spasilačke ekipe budu napredovale u pretragama urušenih objekata.

Epicentar zemljotresa bio je u blizini mjesta San Hose del Palmar u oblasti Čoko, na dubini od oko 107 kilometara, prema podacima američkog Geološkog zavoda (USGS). Zemljotres je registrovan u 7.34 časova po lokalnom vremenu, a osjetio se u velikom dijelu zemlje.

Fuerte terremoto en Colombia deja a varios fallecidospic.twitter.com/ZS0ci9xoFd — Abigail Guerra | Politica Sin Filtro (@AbigailGuerraSV)August 10, 2026

Jedno od najteže pogođenih područja je oblast Risaralda u zapadnom dijelu Kolumbije.

Guverner Risaralde Huan Dijego Patinjo rekao je da je u toj oblasti potvrđeno najmanje 42 poginulih, čime je ona postala područje sa najvećim brojem žrtava.

U glavnom gradu oblasti, Pereiri, zabilježena su urušavanja objekata, dok su građani izlazili na ulice nakon snažnog podrhtavanja tla.

Gradonačelnik Maurisio Salasar ranije je potvrdio da je u Pereiri bilo poginulih i da su pojedini ljudi ostali zarobljeni u urušenim objektima. Spasilačke ekipe nastavljaju da pretražuju ruševine.

Fuerte temblor de magnitud 7.4 sacudió Colombia esta mañana.



El epicentro fue en San José del Palmar, Chocó.

Se sintió en gran parte del país y también en Ecuador, Panamá y zonas de Venezuela.



Hay reportes de edificios dañados y personas heridas, especialmente en Manizales,… — Héctor | Datos y Curiosidades (@HectorDeTroyz)August 10, 2026

Velika šteta prijavljena je i u drugim gradovima.

U Kaliju, jednom od najvećih gradova Kolumbije, gradonačelnik Alehandro Eder rekao je da je najmanje 25 objekata urušeno i da se na više lokacija traga za ljudima koji su ostali zarobljeni.

“U ovom trenutku dvije osobe su već spašene žive, starija žena i djevojčica. Ima još ljudi koji su zarobljeni”, rekao je Eder za Blu Radio.

U Manizalesu su potvrđene tri žrtve, dok je u obližnjoj Bonaventuri jedna osoba poginula nakon urušavanja objekta.

Potres je izazvao štetu i na infrastrukturi. U Manizalesu je oštećena istorijska katedrala, dok su u pojedinim bolnicama pacijenti iz predostrožnosti izneseni iz objekata.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Potres osjetio veliki dio zemlje

Podrhtavanje tla osjetilo se u najmanje devet oblasti Kolumbije i u sva 32 glavna grada oblasti.

Potres su osjetili i stanovnici susjednih zemalja, uključujući Ekvador i Panamu, ali za sada nema izvještaja o većoj šteti u tim državama.

Zbog mogućih oštećenja na objektima, privremeno je obustavljen rad više regionalnih aerodroma, uključujući aerodrome u Pereiri, Manizalesu, Kivdou, Armeniji, Kartagu i Bonaventuri, dok stručne ekipe provjeravaju njihovu bezbjednost.

Američki sistem za upozoravanje na cunami saopštio je da nakon zemljotresa nema opasnosti od cunamija.

Spasilačke ekipe na terenu

Spasilačke službe nastavljaju potragu za preživjelima, posebno na mjestima gdje su prijavljena urušavanja objekata.

U Kaliju su vlasti zatražile dodatne spasilačke ekipe iz Bogote i Medeljina kako bi pomogle u akcijama potrage i spašavanja.

Izvor: Alexis Munera / AFP / Profimedia

Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Esprijelja, koji je na funkciju stupio svega nekoliko dana prije zemljotresa, prekinuo je planirane aktivnosti i uključio se u koordinaciju odgovora na katastrofu iz Bogote.

Vlasti upozoravaju građane da budu oprezni zbog mogućih naknadnih potresa, posebno u objektima koji su već pretrpjeli oštećenja.

Kolumbija se nalazi na seizmički aktivnom području i tokom svoje istorije više puta je bila pogođena snažnim zemljotresima. Posebno je teško područje oko Pereire i okolnih gradova, koje je već pretrpjelo razoran zemljotres 1999. godine, kada je život izgubilo više od 1.000 ljudi.

Dok spasilačke ekipe nastavljaju rad, vlasti pokušavaju da utvrde pune razmjere katastrofe. S obzirom na to da se potraga za ljudima pod ruševinama još odvija, očekuje se da će se podaci o broju žrtava i materijalnoj šteti mijenjati tokom narednih sati.