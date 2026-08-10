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Banjaluka: Pušten u rad kružni tok kod Audi servisa 1

Banjaluka: Pušten u rad kružni tok kod Audi servisa

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor atv
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Pušten je u rad privremeni kružni tok kod "Audi servisa", javljaju vozači.

Pušten u rad kružni tok kod audi servisa u banjaluci Izvor: X/Screenshot

Nakon čekanja više od dvije godine, vozači su ovog dana imali priliku po prvi put saobraćati novom kružnom raskrsnicom.

Kako se može vidjeti na fotografijama, raskrsnica nije u potpunosti završena, ali je u funkciji te se saobraćaj odvija nesmetano.

Semafori su uklonjeni, a umjesto očekivanog zelenog ostrva ili drugačije estetike kada je u pitanju izgled kružne raskrsnice, kružno je poredano nekoliko znakova za upozorenje i dugoiščekivani projekat pušten je u rad.

Podsjećanja radi, prilikom ponovnog otvaranja kružnog toka, čija gradnja je jednom već bila obustavljena, poručeno je da je za pomenuti izdvojeno skoro 2,5 miliona maraka.

Izgradnja kružnog toka kod “Audi” centra započela je još u martu 2024. godine, ali su radovi ubrzo obustavljeni. U jednom trenutku čak je bilo najavljeno da će raskrsnica biti vraćena u prvobitno stanje.

Uporedo sa ovim, izvode se radovi na formiranju konačnog ostrva kružne raskrsnice, naveli su iz "Puteva".

Mole se građane i učesnici u saobraćaju za strpljenje i prilagođavanje novom režimu izvođenja radova.

"Putevi Republike Srpske preduzimaju sve aktivnosti kako bi se projekat realizovao što prije, ali ne nauštrb kvaliteta realizacije ovog projekta. Napominjemo, do kašnjenja u realizaciji ovog projekta je došlo jer glavni projekat prvobitno nije uobzirio izradu kišne kanalizacije, te je bilo neophodno da se izradi dopuna glavnog projekta po kojoj će se izvoditi radovi", rečeno je iz ovog preduzeća, prenosi Srna.

Glavni projekat kružne raskrsnice kod "Audi servisa", podsjećaju iz "Puteva", uradio je Grad Banjaluka i dostavio Javnom preduzeću "Putevi Republike Srpske", a dopuna glavnog projekta je izrađena, te je izvođenje radova počelo u skladu sa tom dopunjenom dokumentacijom.

(MONDO/Atv)

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kružni tok Banjaluka

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Komentari 1

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zole

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Hvala što ste poslali vijest.

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