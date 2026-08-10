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Požar kod Gacka pod kontrolom: Vatrogasci i dalje na terenu

Požar kod Gacka pod kontrolom: Vatrogasci i dalje na terenu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Situacija u selu Slivlja kod Gacka jutros je stabilna, ali vatrogasci i dalje dežuraju na terenu i sprečavaju širenje požara.

Požar kod Gacka pod kontrolom: Vatrogasci i dalje na terenu Izvor: RTRS

Situacija na području sela Slivlja kod Gacka, koje je zahvaćeno požarima, jutros je stabilna, izjavio je komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović.

"Vatrogasci su na terenu jutros, kao i protekle noći i sprečavaju širenje vatre", istakao je Rudović.

On je rekao da je cilj da se zaštite kuće i da se spriječi materijalna šteta, kao i da su najugroženiji električni stubovi.

U selu Slivlja kod Gacka juče poslijepodne izbio je veći požar na nekoliko mjesta istovremeno, koji je zahvatio travu i nisko rastinje.

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Tagovi

požar Gacko

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