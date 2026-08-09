U udaru groma kod Gornjeg Milanovca do temelja je izgorjela kuća u kojoj je bila majka sa dvoje male djece, čime je porodica Pavlović ostala bez krova nad glavom.

Izvor: RINA.RS

U selu Vrnčani kod Gornjeg Milanovca porodicu Pavlović zadesila je tragedija kakvu niko ne može da zaboravi. U snažnom nevremenu, udar groma izazvao je požar koji je za svega tridesetak minuta progutao njihovu porodičnu kuću.

Dom u kojem su godinama živjeli Darko i njegova supruga Milica, njihovo dvoje male djece, kao i Darkovi roditelji, pretvoren je u zgarište. Ostali su bez krova nad glavom, bez stvari koje su godinama sticali i bez svega što je činilo njihov porodični život. A sve je počelo u jednom trenutku.

"Bio sam na poslu kada su me pozvali i rekli da nešto gori. Odmah sam rekao da svi izađu napolje, samo da se neko ne povrijedi. Rekli su mi da je krenulo od ormara i da je već zahvatilo plafon u sobi. Odmah sam krenuo kući. Kada sam stigao, krov je već potpuno izgorio, sve je bilo u plamenu. Uzeo sam crijevo i pokušao koliko god mogu da spasem. Vatrogasci su stigli sa dva kamiona i počeli da gase, ali kuća je već bila uništena", priča za RINU Darko Pavlović.

Vidi opis Grom udario u porodičnu kuću, majka sa djecom bila unutra: Sve što su sticali godinama nestalo za tren (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 13 / 13

Za oko trideset minuta nestao je dom u kojem je ova porodica živjela godinama.

"To je naša porodična kuća. Tu sam živeo sa suprugom i dvoje djece, ocem i majkom. To je bio naš dom koji smo stvarali godinama. Sve je uništeno", dodaje sa tugom u glasu Darko.

Njegova supruga Milica u trenutku požara bila je sama sa djecom, starom svega pet i tri godine. Njene riječi možda najbolje opisuju užas kroz koji je porodica prošla.

"Bila sam sama sa dvoje djece. Probala sam bar nešto da izvučem - dokumenta, ključeve… Ali dim je već zahvatio sve. Samo smo izvukli žive glave na ramenima. Izletjela sam napolje jer je dim počeo da me guši. Sve je trajalo oko pola sata. Probala sam i ja da gasim, ali ništa nije vrijedeio. Vatra je gutala sve pred sobom", kaže Milica.

U tim trenucima, dok joj je dom nestajao pred očima, Milica je mislila samo na djecu.

"Osjećaj je grozan. Plakala sam i vikala, samo da sklone djecu, da me ne vide u takvom stanju i da ne gledaju kako im gori dom", kaže ona.

Ni Darkova majka Miljana ne može da zaboravi trenutak kada je sve počelo.

"Izašla sam da pokupim veš. Zagrmilo je, svjetlica je sijevnula, udario je grom i onda je krenulo da gori. Muž mi je spavao, pa smo ga budili da ustane. Strašno je bilo", rekla je Miljana.

Vidi opis Grom udario u porodičnu kuću, majka sa djecom bila unutra: Sve što su sticali godinama nestalo za tren (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: RINA.RS Br. slika: 13 13 / 13

Kada su vidjeli šta se događa, komšije i mještani odmah su pritekli u pomoć. Svi su pokušavali da urade ono što mogu, da spasu makar deo onoga što je porodica godinama stvarala. Ali plamen je bio nemilosrdan.

Vatrogasci su ubrzo stigli i uspeli da lokalizuju požar, ali kući više nije bilo spasa. Ipak, u ovoj velikoj nesreći Pavlovići nisu ostali sami. Komšije, prijatelji i mještani okupili su se oko porodice. Donijeli su novac, odjeću za decu i ono što su u datom trenutku mogli da pruže. Darko im na tome neizmjerno zahvaljuje.

"Hvala svim komšijama i mještanima koji su došli da pomognu. Hvala svima koji su donirali novac, odjeću za djecu i pružili nam podršku kada nam je bilo najteže. To nam mnogo znači", rekao je on.

Posebnu zahvalnost upućuje i svom poslodavcu, koji je njegovoj porodici ustupio kuću u kojoj trenutno borave. U trenutku kada su ostali bez svog doma, dobili su makar privremeni krov nad glavom.

Pavlovići sada pokušavaju da se saberu i krenu ispočetka. Najvažniji cilj im je da kuću obnove prije zime i snijega, kako bi njihova djeca ponovo imala svoj dom.

Ne traže mnogo - samo ono što svako od nas želi za svoju porodicu: siguran krov nad glavom i mjesto gdje će njihova deca moći da odrastaju. Zato se porodica Pavlović obraća svima koji mogu da pomognu.

Neko može da pomogne novcem, neko građevinskim materijalom, neko radom, neko odjećom ili stvarima koje su neophodne za svakodnevni život.

Svaka pomoć je važna. Svaki dinar, svaki komad materijala, svaki dan proveden u radu na obnovi njihovog doma - za ovu porodicu znači korak bliže povratku normalnom životu. Njihova kuća može ponovo da se izgradi. Stvari mogu ponovo da se kupe. Ali ono što im je sada najpotrebnije jeste da znaju da nisu sami. Jer kada prirodna nepogoda za pola sata odnese ono što je jedna porodica stvarala godinama, ostaje samo jedno - ljudskost drugih ljudi da im pomognu da počnu ponovo.

Broj racuna na koji možete da uplatite pomoć je:

Darko Pavlović 5968170001069907900061