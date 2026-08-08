Bilećko jezero krije prave nemani: Pet godina tražio savršen mamac, pa izvukao soma od 50 kilograma (FOTO/VIDEO)

Nakon višednevnog truda, iscrpljujuće borbe sa vremenskim uslovima i jednog ispuštenog kapitalca, iz voda Bilećkog jezera izvučen je trofej vrijedan svakog divljenja – som težak 50 kilograma i dug tačno 2,06 metara.

Izvor: Instagram/fishing_club_trebisnjica

Ovim spektakularnim ulovom pohvalili su se iz "Fishing kluba Trebišnjica", ističući da je gigantska riba nagrada za dugogodišnji rad, odricanje i strast prema ribolovu. Sreća se ovom ribolovcu osmijehnula samo dan nakon što mu je sa udice spao primjerak procijenjen na sličnu težinu.

"Poslije temperature, sunčanice, umora i svega što nas je pratilo prethodnih dana, danas se sve vratilo na svoje mjesto. Kada je ovaj som udario, počela je borba koju ćemo dugo pamtiti", navodi se u objavi.

Nakon dvadesetak minuta vrhunske borbe ispunjene adrenalinom, uz mnogo opreza, ribolovac je uspio da ogromnu ribu privuče čamcu. U ključnim trenucima, u pomoć su mu pritekli ekipa iz Ribočuvarske službe i lokalni ribari, kako bi kapitalac konačno bio izvučen na suvo.

Ipak, do ovakvog trofeja ne dolazi se isključivo zahvaljujući sreći. Kako otkriva autor ovog podviga, za ovakve primjerke nisu dovoljni samo vrhunski pribor i iskustvo, već i onaj ključni faktor – pravi mamac.

"Mamac sam tražio punih pet godina. Toliko vremena, pokušaja, razmišljanja, testiranja i učenja je bilo potrebno da pronađemo ono za šta vjerujem da je prava stvar. Danas mislim da smo ga konačno pronašli", ponosno ističe ovaj ribolovac.

Ulovljeni som od preko dva metra za njega predstavlja mnogo više od obične fotografije sa vodom u pozadini. To je kruna godina posvećenosti i vjere da se svaki trud na kraju isplati.

"I zato vjerujem da ovo nije kraj, naprotiv. Mislim da je ovo samo jedan u nizu kapitalaca koji tek dolaze. Bilećko jezero još uvijek krije svoje najveće tajne", zaključio je.