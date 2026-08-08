Teška nesreća kod Stoca: Sudarilo se nekoliko automobila, više osoba povrijeđeno

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na putu Stolac – Neum. Učestvovalo nekoliko automobila, više osoba povrijeđeno, saobraćaj obustavljen.

Izvor: Bljesak.info

Na magistralnom putu Stolac – Neum, u mjestu Udora, jutros nešto iza 9 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđeno više osoba.

Prema informacijama MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno Policijske uprave Stolac, u nesreći je učestvovalo nekoliko automobila.

"U nesreći je učestvovalo nekoliko automobila, a povrijeđeno je više osoba", potvrđeno je za "Avaz" iz MUP-a HNK.

Tačan broj povrijeđenih, kao i stepen njihovih povreda, u ovom trenutku nije poznat.

Zbog saobraćajne nesreće saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta u potpunosti je obustavljen.

Više informacija o okolnostima nesreće i stanju povrijeđenih osoba biće poznato nakon što bude završen uviđaj.