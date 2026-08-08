Deset najvećih poreskih dužnika u Srpskoj duguju više od 84 miliona KM

Ovo je 10 najvećih poreskih dužnika u Republici Srpskoj

Izvor: PURS

Fabrika cijevi "Unis" iz Dervente u stečaju i dalje ima najveći dug za porez u Republici Srpskoj koji iznosi 15,05 miliona KM, podaci su Poreske uprave Srpske.

Prema podacima, zaključno sa prvih šest mjeseci ove godine, "Dobojputevi" u stečaju imaju dug od 11,7 miliona KM, a "Nova di Vrbas" iz Banjaluke 10,7 miliona KM.

"Nova di dipo" iz Gradiške duguje Poreskoj upravi Republike Srpske 8,1 miliona KM, a "Šume Republike Srpske" 7,8 miliona KM.

"Jelšingrad" iz Banjaluke duguje 7,08 miliona KM, "Farmland" iz Gradiške u stečaju 7,06 miliona KM, a opština Sokolac 6,4 miliona KM.

"Nova forma" iz Doboja je dužna 5,4 miliona KM, a Rudnik olova i cinka "Sase" iz Srebrenice u stečaju 5,07 miliona KM.