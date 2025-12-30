Sarajevo duguje 4.5 miliona KM poreza, upitna licenca za Evropu!

Fudbalski klub Sarajevo ima ozbiljnih finansijskih problema jer duguje Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine oko 4.5 miliona KM.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Dokumenti koji su stigli na adresu kluba, a u koje je "N1" imao uvid, jasno pokazuju da klub sa "Koševa" ima dugovanje od 4.2 miliona KM, te još dva manja, jedno od oko 150 hiljada KM, a drugo od 60 hiljada.

Poreska uprava FBiH je uručila informacije o svojim potraživanjima 15. decembra ove godine, sa rokom od osam dana za izmirenje duga, ali to se do sada nije dogodilo.

"Bordo" klub je trebalo već da uplati ova sredstva, ali kako je rečeno "N1", trenutno se pregovara oko reprograma otplate duga u dužem vremenskom periodu, vjerovatno sljedećih 10 godina.

Ne bi bio prvi put da se jednom sportskom kolektivu odobri reprogam dugovanja, slične probleme ranije su imali i zanički Čelik i Željezničar.

Prema nezvaničnim informacijama, Sarajevo ne duguje samo za porez, već i vlastitim igračima, kojima do Nove godine mora isplatiti sva dugovanja ili rizikuje da ne dobije licencu za evropska takmičenja za sljedeću sezonu. To je upravi kluba trenutno daleko hitniji problem s obzirom da bi izbacivanje iz Evrope donijele i nove milionske novčane kazne, kao i suspenzije do tri godine iz evropskih takmičenja.

"N1" je kontaktirao čelnike FK Sarajevo, ali nije uspio da dobije više informacija. Takođe, niko od kontaktiranih nije negirao da ovi problemi trenutno postoje. Takođe, nezvanično, jedan član uprave je podnio ostavku.

Sarajevski portal "SportSport" navodi da je dug nastao u sezoni 2017-2018, malo prije nego li je u klub kao investitor ušao Vijetnamac Ngujen Hoai Nam.

Tadašnje rukovodstvo kluba je tužilo Poresku upravu FBiH pa upravo zbog toga FK Sarajevo nije bilo među većim dužnicima u ranijim izvještajima, a nedavno je klub sa "Koševa" izgubio pomenuti spor.

(MONDO)