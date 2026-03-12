logo
Miško Ražnatović demantovao dolazak Kondića u Partizan!

Miško Ražnatović demantovao dolazak Kondića u Partizan!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Košarkaški menadžer Miško Ražnatović demantovao je glasine o dolasku Koste Kondića u Partizan

Miško Ražnatović demantovao dolazak Kondića u Partizan Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Glasine o tome da bi bivši košarkaš Igokee i Mege Kosta Kondić (25) mogao da postane igrač Partizana, stigle su i do Miška Ražnatovića. Menadžer se vrlo brzo oglasio na društvenim mrežama i tom prilikom demantovao bilo kakav transfer momka rođenog u Bosni i Hercegovini.

Kosta Kondić, koji je posebno istakao minule sezone u Megi, bio je viđen u dresu Partizana. No, njegov agent Miško Ražnatović nedvosmisleno je otkrio planove Banjalučanina. "Kosta Kondić je pod ugovorom sa Dubaijem sve do kraja sezone 2027/28", napisao je na Tviteru.

Dakle, dolazak Kondića u partizan ostao je samo nagađanje. Bivši košarkaš Mege u novoj sezoni beleži 6,1 poena u Evroligi, a uz to ima i 1,4 skoka i 1,6 podeljenih lopti za nešto više od 15 minuta na terenu. Doduše, odigrao je svega 10 utakmica u elitnom takmičenju. Doduše, Jurica Golemac daje Kondiću nešto više minuta u ABA ligi - 20,6 i u tom periodu beleži 10,1 poena, 2,3 skoka i dve asistencije.

Kosta Kondić je nedavno odlučio da brani boje Bosne i Hercegodine, ali još nije uspio da debituje za seniorski nacionalni tim. S obzirom na to da još nije upisao minute za A selekciju Dario Đerđa, trener BiH bio je jasan po pitanju Kondićeve budućnosti u ekipi "zmajeva".

"Kada je u pitanju Kondić, od njega za ove utakmice neće biti ništa, jer je povrijeđen. Vidjećemo da li postoji mogućnost da igra u junu i to će po meni biti zadnja šansa, da znamo, odnosno da budemo načisto, da li će tu biti ili neće", rekao je pred druge FIBA prozore.

