Dušan Vlahović ide u Saudijsku Arabiju? Velikani "vise" zbog plate, dvije opcije na stolu

Dušan Vlahović napušta Juventus zbog nesuglasica oko plate, a Saudijska Arabija postaje najrealnija opcija za njegov transfer.

Izvor: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović promijeniće ovog ljeta sredinu pošto nije postigao dogovor sa Juventusom oko novog ugovora. Juventus se povukao iz pregovora kada je čuo platu koju traži Dušan Vlahović, tako da zbog toga Srbin definitivno oblači nove boje.

Problem je u tome što Vlahović i dalje insistira na visokoj plati i ozbiljnom bonusu za potpisivanje ugovora zbog čega za sada nema previše interesenata, ni blizu onoliko koliko se očekivalo za njega kada postane slobodan agent.

Vlahović je od Juventusa tražio 8 miliona evra godišnje (neto) uz bogat bonus za potpisivanje ugovora, koji bi klub odmah isplatio. Sa druge strane Juventus je bio spreman da mu ponudi 6 miliona evra godišnje uz milion evra bonusa za potpis, pa se čini da je tu došlo do razmimoilaženja. I to je plata koju će tražiti i od ostalih klubova...

Inače, Vlahović je do sada u Juventusu imao godišnju platu od 19,44 miliona evra (bruto, bez uračunatog poreza), odnosno to je neto otprilike negdje koliko je tražio i za novi ugovor.

Velikani? Teško...

Dušan Vlahović se dovodio u vezu sa Čelsijem, Pari Sen Žermenom, Real Madridom, Bajernom, Milanom, Barselonom i Atletikom u posljednjih nekoliko godina, ali su se svi oni "ohladili" kada su čuli platu koju traži. U međuvremenu, većina njih ima i "popunjen" napad i eventualno bi mogla da se očekuje reakcija Barselone ili Atletika, ali tek ako Srbin smanji zahtjeve.

Čelsi, PSŽ, Real i Bajern ne traže pojačanja u napadu, dok Milan nema novca i ne planira da dovede Vlahovića poslije neuspješne sezone za "rosonere".

Saudijska Arabija?

Izvor: Chris Ricco / Alamy / Profimedia

Prema informacijama iz Italije, najrealnija destinacija za Dušana Vlahovića bi mogla da bude Saudijska Arabija, što je zaista šteta u njegovim godinama, ali jedino tamo može da dobije finansijske uslove koje traži. Opcija je navodno i Turska gdje ga je tražio već Fenerbahče, ali se sada okrenuo Robertu Levandovskom, dok je Galatasaraj "zatvorena priča" zbog Viktora Osimena i ne vjeruju u Istanbulu da će Nigerijac otići.

Jedna od opcija bi mogao da bude i Njukasl u Engleskoj, ali je i to pitanje da li je realno s obzirom na dolazak Voltemadea i Vise prošlog ljeta, od kojih nisu digli ruke.

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