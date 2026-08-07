logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vembanjama plaća 100.000 dolara nedjeljno legendi: Ne žali pare, samo da bi nadmašio Jokića

Vembanjama plaća 100.000 dolara nedjeljno legendi: Ne žali pare, samo da bi nadmašio Jokića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Viktor Vembanjama se ozbiljno sprema za novu sezonu, pa je tako odlučio ponovo da radi sa legendarnim Hakimom Olajdžuvonom i da mu za to daje ozbiljan novac.

Viktor Vembanjama trenira sa Hakimom Olajdžuvonom Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Viktor Vembanjama bio je blizu da osvoji titulu u NBA ligi, ali se Njujork ispriječio i srušio San Antonio. Želi francuski košarkaš da spriječi da se tako nešto ponovi pa je odlučio ovog ljeta da poslije male pauze ozbiljno radi i trenira. Zato je pozvao legendarnog Hakima Olajdžuvona u pomoć.

Radio je Viktor sa njim i prošle sezone, ali je odlučio da ga ponovo pozove. Želi da poboljša svoju igru na niskom postu i da bude još bolji. Navodno legendarni NBA as naplaćuje 100.000 dolara nedjeljno za individualne treninge.

"Vembanjama je poslije finala potpisao produžetak ugovora i otišao kući. Poslije toga se vratio u Teksas i trenirao u kući Dierona Foksa sa Herisonom Barnsom, ali je dosta vremena proveo sa Hakimom. Jedna od mana u njegovoj igri bila je to što nije mogao sebi da kreira šuteve i želi i to da poboljša", navodi se u tekstu "Atletika".

Izgleda da je Vembanjama spreman na sve samo kako bi nadmašio Nikolu Jokića. Ne žali ni novac...

Ko je Hakim Olajdžuvon?

Izvor: JEFF HAYNES / AFP / Profimedia

Hakim Olajdžuvon je jedan od najboljih centara u istoriji NBA lige. Dva puta je osvajao titule sa Hjustonom, bio MVP finala i MVP 1994. godine. Kao prvi pik je izabran od strane Roketsa 1984. godine i za njih je igrao skoru cijelu karijeru, ali je posljednju sezonu proveo u Torontu.

U karijeri je prosječno bilježio 21,8 poena, 11,1 skok i 3,1 blokadu po meču, čak 12 puta je bio član Ol-stara i dres sa brojem 34 je penzionisan. Zanimljivo je i da je na tom draftu izabran ispred Majkla Džordana koji je bio treći pik. Iza njega su bili Sem Bouvi, Čarls Barkli, Alvin Robertson, Džon Stokton...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Viktor Vembanjama Hakim Olajdžuvon NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC