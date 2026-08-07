Vembanjama plaća 100.000 dolara nedjeljno legendi: Ne žali pare, samo da bi nadmašio Jokića

Viktor Vembanjama se ozbiljno sprema za novu sezonu, pa je tako odlučio ponovo da radi sa legendarnim Hakimom Olajdžuvonom i da mu za to daje ozbiljan novac.

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Viktor Vembanjama bio je blizu da osvoji titulu u NBA ligi, ali se Njujork ispriječio i srušio San Antonio. Želi francuski košarkaš da spriječi da se tako nešto ponovi pa je odlučio ovog ljeta da poslije male pauze ozbiljno radi i trenira. Zato je pozvao legendarnog Hakima Olajdžuvona u pomoć.

Radio je Viktor sa njim i prošle sezone, ali je odlučio da ga ponovo pozove. Želi da poboljša svoju igru na niskom postu i da bude još bolji. Navodno legendarni NBA as naplaćuje 100.000 dolara nedjeljno za individualne treninge.

"Vembanjama je poslije finala potpisao produžetak ugovora i otišao kući. Poslije toga se vratio u Teksas i trenirao u kući Dierona Foksa sa Herisonom Barnsom, ali je dosta vremena proveo sa Hakimom. Jedna od mana u njegovoj igri bila je to što nije mogao sebi da kreira šuteve i želi i to da poboljša", navodi se u tekstu "Atletika".

Izgleda da je Vembanjama spreman na sve samo kako bi nadmašio Nikolu Jokića. Ne žali ni novac...

Ko je Hakim Olajdžuvon?

Izvor: JEFF HAYNES / AFP / Profimedia

Hakim Olajdžuvon je jedan od najboljih centara u istoriji NBA lige. Dva puta je osvajao titule sa Hjustonom, bio MVP finala i MVP 1994. godine. Kao prvi pik je izabran od strane Roketsa 1984. godine i za njih je igrao skoru cijelu karijeru, ali je posljednju sezonu proveo u Torontu.

U karijeri je prosječno bilježio 21,8 poena, 11,1 skok i 3,1 blokadu po meču, čak 12 puta je bio član Ol-stara i dres sa brojem 34 je penzionisan. Zanimljivo je i da je na tom draftu izabran ispred Majkla Džordana koji je bio treći pik. Iza njega su bili Sem Bouvi, Čarls Barkli, Alvin Robertson, Džon Stokton...