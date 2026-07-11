Viktor Vembanjama potpisao novi petogodišnji ugovor na 252 miliona dolara, ali i odlučio da se odrekne 50 miliona da bi pomogao San Antoniju.

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Francuski NBA superstar Viktor Vembanjama (22 godine, 224 centimetara) potpisao je petogodišnji ugovor sa San Antonijom na 252 miliona dolara, što je maksimalni iznos predviđen za igrače koji završavaju "ruki" ugovor.

Vembanjama je zadržao pravo da sam odlučuje da li će u petoj godini ostati u timu, a uz to je napravio i veliki ustupak svom klubu. Iako je mogao da kroz bonuse "dobaci" do 303 miliona dolara, što bi bio takozvani "supermaks" ugovor, on je odabrao da uštedi klubu 50 miliona dolara do 2031.

Tako su veće produženje "ruki" ugovora dobili Kejd Kaningem iz Detroita i Evan Mobli iz Klivlenda (po 269 miliona), ali je Vembanjama svjesno napravio taj ustupak, sa željom da pomogne San Antoniju da napravi konkurentan tim i da osvoji titulu.

"Tu sam i ostajem"

Vidi opis Viktor Vembanjama se odrekao 50 miliona dolara u korist San Antonija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Porodico Sparsa, ostajem ovdje i uradiću sve što je potrebno", objavio je na on na društvenim mrežama poslije postignutog dogovora sa rukovodstvom.

Spurs family, I’m here to stay.

Whatever it takes — Wemby (@wemby)July 10, 2026

Vembanjama je igrač San Antonija od 2023. godine, kada su ga Sparsi odabrali kao prvi "pik" na draftu. U minuloj sezoni je prvi put nastupao u plej-ofu i sa saigračima stigao do finala plej-ofa, u kojem je sa saigračima doživio poraz u seriji protiv Njujork Niksa (4-1).

Samo je Tim Dankan ovako počeo karijeru

Izvor: Rob Carr / Getty images / Profimedia

Viktor Vembanjama je u svakoj od svoje prve tri NBA sezone prosječno bilježio najmanje 20 poena i 10 skokova po utakmici.

Time je postao prvi igrač još od legendarnog košarkaša San Antonija Tima Dankana (1997–2000), koji je u svakoj od prve tri sezone u ligi imao prosjek od najmanje 20 poena i 10 skokova.

(MONDO)