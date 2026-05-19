I Vembanjama vidi da su pokrali Jokića i njega: Pred kamerama pričao o MVP nagradi NBA lige

Viktor Vembanjama priznao je da mu je dodatni motiv protiv Oklahome bio taj što nije dobio MVP nagradu u NBA ligi.
Viktor Vembanjama donio je San Antoniju brejk i pobjedu na startu finalne serije Zapada protiv Oklahome (122:115). Pred sam početak meča komesar NBA lige Adam Silver uručio je Šeju Gildžesu-Aleksanderu MVP trofej. Francuski centar je sjedio na klupi i sve to posmatrao. Sakupljao je dodatnu energiju i motivaciju.
Poslije meča ga je jedan novinar upravo pitao o tome. "Da li ti je to bilo u glavi, što je uzeo nagradu, da li je bilo lično? Nama je po tvom izrazu lica djelovalo da jeste." Tako je glasilo pitanje novinara i uslijedio je kratak odgovor.
"Da. Sigurno. Sve to što ste sada rekli", poručio je Vembanjama.
Kako je odgovorio na terenu? Dao je ludačku trojku u prvom produžetku, a ukupno je za 49 minuta ubacio 41 poen, uz 24 skoka (devet u napadu) i tri asistencije.
Nije prvi put da se u NBA ligi "namješta" za Šeja Gildžusa Aleksandera. Tako je Nikola Jokić pokraden dvije godine u nizu. Prvo prošle, pa onda i ove i to u sezoni u kojoj je imao tripl-dabl u prosjeku i bio je najbolji asistent i skakač u cijeloj NBA ligi.
Sada je i Vembanjama imao priliku da vidi kako sve to izgleda, pošto očigledno smatra da je nagrada trebalo da ode u njegove ruke, a ne kod Šeja.