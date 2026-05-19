Viktor Vembanjama priznao je da mu je dodatni motiv protiv Oklahome bio taj što nije dobio MVP nagradu u NBA ligi.

Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Viktor Vembanjama donio je San Antoniju brejk i pobjedu na startu finalne serije Zapada protiv Oklahome (122:115). Pred sam početak meča komesar NBA lige Adam Silver uručio je Šeju Gildžesu-Aleksanderu MVP trofej. Francuski centar je sjedio na klupi i sve to posmatrao. Sakupljao je dodatnu energiju i motivaciju.

Poslije meča ga je jedan novinar upravo pitao o tome. "Da li ti je to bilo u glavi, što je uzeo nagradu, da li je bilo lično? Nama je po tvom izrazu lica djelovalo da jeste." Tako je glasilo pitanje novinara i uslijedio je kratak odgovor.

Vidi opis I Vembanjama vidi da su pokrali Jokića i njega: Pred kamerama pričao o MVP nagradi NBA lige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Profimedia/Justin Edmonds / Getty images Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Hoop Central/X/Printscreen Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AP Photo/Rob Gray Br. slika: 5 5 / 5

"Da. Sigurno. Sve to što ste sada rekli", poručio je Vembanjama.

Kako je odgovorio na terenu? Dao je ludačku trojku u prvom produžetku, a ukupno je za 49 minuta ubacio 41 poen, uz 24 skoka (devet u napadu) i tri asistencije.

Vidi i Vembi da kradu za Šeja

Wemby on whether Game 1 was personal after watching Shai win MVP pic.twitter.com/dTSTEuOMTo — ESPN (@espn)May 19, 2026

Nije prvi put da se u NBA ligi "namješta" za Šeja Gildžusa Aleksandera. Tako je Nikola Jokić pokraden dvije godine u nizu. Prvo prošle, pa onda i ove i to u sezoni u kojoj je imao tripl-dabl u prosjeku i bio je najbolji asistent i skakač u cijeloj NBA ligi.

Sada je i Vembanjama imao priliku da vidi kako sve to izgleda, pošto očigledno smatra da je nagrada trebalo da ode u njegove ruke, a ne kod Šeja.