logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

I Vembanjama vidi da su pokrali Jokića i njega: Pred kamerama pričao o MVP nagradi NBA lige

I Vembanjama vidi da su pokrali Jokića i njega: Pred kamerama pričao o MVP nagradi NBA lige

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Viktor Vembanjama priznao je da mu je dodatni motiv protiv Oklahome bio taj što nije dobio MVP nagradu u NBA ligi.

Viktor Vembanjama o MVP nagradi Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Viktor Vembanjama donio je San Antoniju brejk i pobjedu na startu finalne serije Zapada protiv Oklahome (122:115). Pred sam početak meča komesar NBA lige Adam Silver uručio je Šeju Gildžesu-Aleksanderu MVP trofej. Francuski centar je sjedio na klupi i sve to posmatrao. Sakupljao je dodatnu energiju i motivaciju.

Poslije meča ga je jedan novinar upravo pitao o tome. "Da li ti je to bilo u glavi, što je uzeo nagradu, da li je bilo lično? Nama je po tvom izrazu lica djelovalo da jeste." Tako je glasilo pitanje novinara i uslijedio je kratak odgovor.

"Da. Sigurno. Sve to što ste sada rekli", poručio je Vembanjama.

Kako je odgovorio na terenu? Dao je ludačku trojku u prvom produžetku, a ukupno je za 49 minuta ubacio 41 poen, uz 24 skoka (devet u napadu) i tri asistencije.

Vidi i Vembi da kradu za Šeja

Nije prvi put da se u NBA ligi "namješta" za Šeja Gildžusa Aleksandera. Tako je Nikola Jokić pokraden dvije godine u nizu. Prvo prošle, pa onda i ove i to u sezoni u kojoj je imao tripl-dabl u prosjeku i bio je najbolji asistent i skakač u cijeloj NBA ligi.

Sada je i Vembanjama imao priliku da vidi kako sve to izgleda, pošto očigledno smatra da je nagrada trebalo da ode u njegove ruke, a ne kod Šeja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Viktor Vembanjama NBA liga mvp

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC