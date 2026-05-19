Srbija ukrala Crnoj Gori bivšeg fudbalera Zvezde: Veljko Paunović ga je već zvao u reprezentaciju

Visoki štoper Mirko Milikić više neće igrati za Crnu Goru već postaje potencijalni reprezentativac Srbije.

Fudbalska reprezentacija Srbije mogla bi u narednom periodu da dobije pojačanje i to u liku snažnog defanzivca Železničara iz Pančeva! Nakon što je odigrao sjajnu sezonu u Superligi Srbije, štoper Mirko Milikić (24) odlučio je da promijeni sportsko državljanstvo i nakon igranja za mlađe kategorije Crne Gore ponovo bude na raspolaganju srpskom selektoru.

Tokom prethodnog perioda Veljko Paunović je primijetio Milikića kao jednog od najboljih defanzivaca u Superligi Srbije, pa je Mirko Milikić dobijao pozive za trening kampove koji su organizovani u Staroj Pazovi. Na okupljanju igrača iz elitnog ranga srpskog fudbala koji su potencijalni reprezentativci bilo je mjesta i za Milikića, iako je on tek sada dobio dozvolu FIFA da promijeni nacionalni tim i zaigra za Srbiju.

Ovo je Mirko Milikić, štoper Železničara iz Pančeva:

Promjena "sportskog državljanstva" znači da će Mirko Milikić moći da bude u konkurenciji za reprezentaciju Srbije. Ukoliko selektor Srbije procijeni da za mladog štopera Železničara iz Pančeva ima mjesta u nacionalnom timu, on bi poziv u reprezentaciju mogao da dobije već za kontrolne utakmice protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika koje se igraju kao priprema tih selekcija za Mundijal.

Mirko Milikić je ponikao u mlađim kategorijama Crvene zvezde, ali nije stigao do seniorskog tima crveno-bijelih. Kao slobodan igrač pojačao je Inđiju, zatim je igrao za Celje u Sloveniji, bio na pozajmici u Radničkom iz Pirota i Žarkovu prije nego što je 2022. godine potpisao za Železničar iz Pančeva.

Do sada je Milikić odigrao 83 meča uz dva gola i jednu asistenciju u dresu pančevačkog kluba, a u sezoni koja je na izmaku nastupio je na 34 utakmice. Bio je stub odbrane tima Radomira Kokovića u istorijskoj sezoni koja će se završiti plasmanom Železničara u kvalifikacije za Konferencijsku ligu i prvim izlaskom u Evropu u klupskoj istoriji. Milikić je u prethodnom periodu, iako je rođeni Beograđanin, odigrao 12 mečeva za mlađe kategorije Crne Gore.