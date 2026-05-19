Partizan godinama ovako nije pobjeđivao Crvenu zvezdu i blizu je prolaska u finale ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Partizan vodi protiv Crvene zvezde u polufinalnoj seriji ABA lige i bliži je finalu u ovom momentu. Slavio je pred svojim navijačima u Areni (100:94) i poslije druge utakmice u "Pioniru" (četvrtak 20 časova) biće poznato da li će se igrati "majstorica" opet u Areni ili će serija da bude gotova.

Partizan je taj koji se pita u derbijima, bar kada je ova sezona u pitanju. Pobjeđivao je i kada je bio u najtežoj situaciji i kada je Mirko Ocokoljić vodio ekipu poslije odlaska Željka Obradovića. Dobio je derbi i kada je Zvezdi bilo najpotrebnije i kada joj je "gorjelo pod nogama" u borbi za plasman u plej-of Evrolige. Uspio je da izađe kao pobjednik u četiri od pet duela s najvećim rivalom u tekućoj sezoni.

Vidi opis Sada se Partizan pita u derbijima: Godinama nije ovoliko pobjeđivao Zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Situacija se znatno promijenila još od sezone 2023/24 kada je na klupi bio Janis Sferopulos i kada su crveno-bijeli dobili osam od 10 međusobnih okršaja i kada su dominirali. Sa Sašom Obradovićem na klupi situacija je dijametralno suprotna i moraće da nađe što prije rješenje, jer ako to ne uspije izgubiće šansu da se bori za novi trofej.

Partizanove pobjede u derbijima

Vidi opis Sada se Partizan pita u derbijima: Godinama nije ovoliko pobjeđivao Zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Dakle, Partizan je pobijedio Zvezdu četiri puta u sezoni i to na potpuno različite načine. Pokazao je za šta je sve sposoban. Prvi trijumf došao je 12. decembra prošle godine u Evroligi (79:76) kada je Mirko Ocokoljić slavio protiv Saše Obradovića. U tom meču su nadoknadili 16 poena zaostatka (44:60). Drugi meč odigran je 22. marta u ABA ligi i dobila ga je Zvezda (100:96), malo je nedostajalo da u završnici ispusti dvocifrenu prednost (98:88), ali je uspjela da odbije nalet rivala.

Treći derbi bio je najvažniji za Zvezdu. Igrao se 2. aprila i crveno-bijelima je bila neophodna pobeda da bi nastavili borbu za plej-of Evrolige. Ušli su u taj meč poslije abaligaškog trijumfa, imali psihološku prednost, ali su doživjeli poraz (89:82). Partizan je bio taj koji je imao meč u svojim rukama i "+16" u posljednjoj dionici (75:59). Zvezda je uspjela da se vrati (82:79), ali ne i da dođe do preokreta. Bio je to baš težak udarac za ekipu i meč koji je imao uticaj na konačan plasman i na to što je završila u plej-inu Evrolige.

Onda je 19. aprila uslijedio abaligaški okršaj koji je imao veći značaj za Partizan koji se borio za prvo mjesto, dok je fokus Zvezde bio na plej-inu Evrolige i duelu sa Barselonom. Viđena je slična utakmica kao u evroligaškom meču, Partizan je imao ogromnu prednost (58:39), Zvezda je uspjela da se vrati (64:62), ali je Penjarojin tim na kraju slavio (81:74). Slična slika viđena je i u okršaju 18. maja, kontrola i vođstvo Partizana, Zvezdin povratak i na kraju pobjeda crno-bijelih. Pokazao je Partizan ove sezone da može da dobije Zvezdu na razne načine, kada im najviše treba, kada im najmanje treba, kada se vraćaju iz minusa, pa i kada ispuste ogroman plus...

Penjarojina kontrola i igrači odluke

Od dolaska Đoana Penjaroje Partizan je taj koji u derbijima ima kontrolu i inicijativu. Vidi se to i po kretanju rezultata i načinu igre u četiri meča koja je Španac vodio. Tačno raspoređene uloge, zna se ko kada igra, ko kakvu rolu ima i to se jasno vidi na terenu.

Karlik Džouns i Dvejn Vašington bili su već igrači odluka na derbijima tokom sezone, dok su na posljednjem zajedničkim snagama riješili meč. Preuzeli su odgovornost kada je bilo najvažnije. Doduše, mora se spomenuti i da su morali da budu dosta sigurniji na lopti u posljednjim minutima, jer su imali neke izgubljene lopte, uz dva faula u napadu Vašingtona koja su pomogla Zvezdi da se vrati u igru. I pored tih grešaka bili su najzaslužniji, Dvejn je dao 22, Karlik 15 poena, uz pet asistencija.

Šta je sa liderima Zvezde?

Vidi opis Sada se Partizan pita u derbijima: Godinama nije ovoliko pobjeđivao Zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Mogla je Zvezda da napravi veliki preokret i da se u Areni vrati iz "-20" (79:59). Imala je priliku za to u posljednjem minutu, ali su baš tada zakazali lideri. Kodi Miler-Mekintajer je pokušao da igra uprkos povredi i svi su mogli da vide koliko je teško kada crveno-bijeli nemaju plejmejkera na terenu i nekoga ko će da organizuje igru.

Batler je poslije silnih grešaka u trećoj dionici uspio da se iskupi u završnici, da dovede ekipu na samo poen zaostatka (95:94). Poslije toga je faulirao Karlika Džounsa koji je dao oba penala (97:94), a Zvezda je imala napad u kom je mogla i do izjednačenja. Na semaforu je ostalo 37 sekundi, Nvora je jedva izveo loptu, onda mu je Odželej loše vratio, pa je Džordan u namjeri da spriječi da izađe u aut bacio na drugu stranu ka Batleru, a lopta je završila u autu. Tako je otišla u nepovrat šansa za veliki preokret.