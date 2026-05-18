Crvena zvezda se oglasila poslije derbija: "Ovo baš bode oči"

Na sajtu Crvene zvezde objavljen je izvještaj sa vječitog derbija uz direktne kritike na račun sudijske trojke, ali i domaćina prvog polufinalnog duela.

Crveno-bijeli su se otvoreno žalili na suđenje Tomislava Hordova, Miloša Koljenšića, Josipa Radojkovića, kao i na organizaciju domaćina. Kako se navodi, Zvezda je imala 15 manje izvedenih slobodnih bacanja od Partizana. Klub sa Malog Kalemegdana je samo prije nekoliko dana bio u obrnutoj situaciji, kada se Cedevita Olimpija žalila na arbitražu, ali izgleda da u regionalnom takmičenju ne može bez prigovora i tenzija.

"Crvena zvezda Meridianbet nije imala uspjeha u prvom meču polufinalne serije ABA lige, pošto je kao gost u Areni izgubila od Partizana posle velike drame - 100:94. Iako je gubila na početku četvrte četvrtine sa čak 20 razlike, naša ekipa je pokazala karakter i uspjela da se potpuno vrati u meč. Ipak, u drami nije uspjela da bude dovoljno koncentrisana i morala je da položi oružje", navode iz Zvezde i dodaju:

"Zvezda je odigrala solidno prvo poluvrijeme, imala momente u kojima je bila bolja od rivala, ali je treća četvrtina donijela najlošiju igru crveno-bijelih, što je bilo presudno da ode na drugu stranu. Previše je Zvezda gubila lopte, ostala je bez prepoznatljive agresivnosti, a organizacija u napadu nije bila adekvatna, dok je istovremeno bilo problema i u odbrani.

Zato je protivnik stvorio veliku zalihu u pomenutoj dionici, koju do kraja meča Zvezda nije uspjela da istopi, uprkos tome što je bio nadomak i stigla je na jedan posjed, ali je ipak morala da položi oružje, iako je na kraju uspjela da se podigne i odigra osjetno bolje, ali to nije bilo dovoljno za preokret", stoji na sajtu Zvezde.

"Iako se Kodi Miler Mekintajer našao u sastavu, evidentno je bilo da se osjećaju tragovi povrede, odnosno da je daleko od svog punog takmičarskog ritma. Nije pomogao rekord Džordana Nvore u ABA ligi, koji je odigrao izuzetnu individualnu partiju u kojoj je postigao 31 poen, a ispratio je Džered Batler, koji se probudio u drugom delu, sa 18 poena. Dvocifren je još bio i Ebuka Izundu sa 10. Kod Partizana se istakao Dvejn Vašington sa 23 poena.

Ono što posebno "bode oči" u ovakvoj utakmici koja se praktično rješavala na jednu loptu, je odnos u slobodnim bacanjima koji dosta toga govori - 41. slobodno bacanje za protivnika, čak 15 više od Crvene zvezde?

Takođe, zaista je vrijeme da se prekine, ili počne da se sankcioniše i zasipanje različitim predmetima po izlasku našeg tima sa terena o čemu postoji i video zapis...", zaključuje se na sajtu Zvezde.