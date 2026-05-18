Spisak Brazila za Svjetsko prvenstvo: Anćeloti pozvao Nejmara, bacio naciju u trans

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Posrnula zvijezda brazilskog i svjetskog fudbala ipak će ići na svoje četvrto Svjetsko prvenstvo.

Karlo Naćelosti uvrstio Nejmara na spisak za Mundijal Izvor: AP Photo/Silvia Izquierdo/Eraldo Peres

Selektor reprezentacije Brazila Karlo Anćelotiji uslišio je želje nacije i uvrstio Nejmarovo ime na spisak igrača koji će igrati na Svjetskom prvenstvu 2026. u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Iako već godinama Brazilac nije ni sjenka nekadašnjeg asa, iako su ga povrede godinama odvajale od terena i iako nije u stanju da izdrži 90 minuta takmičarskog fudbala u kontinuittu, Anćeloti ga je ipak uvrstio u tim.

Tokom javnog čitanja spiska za Mundijal, Anćeloti je definitivno vratio Nejmara u nacionalni tim poslije tri godine, a ostaje da se vidi kakva će biti uloga ljubimca nacije u ekipi u kojoj teško u ovom trenutku može da parira prije svega mnogo spremnijim asovima.

Brazil će igrati u Grupi C protiv Maroka 13. juna, Haitija 19. juna i Škotske, 24. juna.

