Skandalozna greška sudije u korist Mančester junajteda: Uhvatio loptu rukom, Englez rekao da je sve čisto

Autor Bojan Jakovljević
Sudija Majkl Solsberi napravio veliki previd na utakmici Premijer lige Mančester junajted - Notingem Forest.

Greška sudije na utakmici Mančester junajted Notingem Forest Izvor: YouTube/TV Arena sport

Mančester junajted pobijedio je Notingem Forest u nedjelju, u utakmici u kojoj je neshvatljivo priznat gol pobjedničkom timu. Sudija Majkl Solsberi skandalozno je postupio i nije dosudio očigledno igranje rukom napadača Junajteda Brajan Embuema prije nego što je njegov saigrač Mateuš Kunja postigao gol.

Da situacija po sudiju bude još gora, iz VAR sobe mu je sugerisano da gol ne bi trebalo da važi, ali je odbio preporuku da poništi pogodak.

Organizacija profesionalnih fudbalskih sudija Engleske priznala je grešku svog člana i u njeno ime je bivši arbitar Hauard Veb razgovarao sa predstavnicima Notingem Foresta. Objasnio im je gol trebalo da bude poništen, iako postoje razlozi zbog kojih je Solsberi procijenio da bi trebalo gol važi.

Junajted je pobijedio 3:2 i taj gol je i te kako uticao na konačan ishod, jer je to bio pogodak za vođstvo "crvenih đavola" 1:0. Neposredno prije igranja rukom, loptu je izbio srpski defanzivac Notingem Foresta Nikola Milenković.

Pogledajte tu situaciju na 6:14

