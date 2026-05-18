Karolina definitivno ne ide na Mundijal – Kurasao predvode bivši igrač Junajteda i braća rođena u Groningenu!

Defanzivac Borca Jurih Karolina nekon povrede koljena izgubio status reprezentativca, pa ga nema na spisku Dika Advokata za Svjetsko prvenstvo.

Holandski stručnjak na klupi Kurasaa Dik Advokat saopštio je spisak od 26 igrača koji će nastupati na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Na njemu se nije našlo ime Juriha Karoline, defanzivca Borca koji je jedno vrijeme, tokom 2024. godine bio praktično standardan reprezentativac, ali je potom taj status izgubio. Nakon što tokom junskih okupljanja 2025. godine Karolina nije igrao za Kurasao Dik Advokat ga je vratio u nacionalnu selekciju u septembru te godine u reprezentacije, ali se defanzivac Borca potom povrijedio i poslije toga izgubio mjesto u reprezentaciji ali i u startnih 11 banjalučkog tima.

Koga Advokat vodi na Mundijal?

Dik Advokat sa 78 godina biće najstariji selektor na predstojećem Mundijalu, a za Kurasao, zemlju od oko 156.000 stanovnika ovo će biti debitantski nastup.

Prva zvijezda reprezentacije je Tahit Čong, fudbaler koji je nakon dolaska iz Fejnorda bio u akademiji Mančester junajteda, a potom i debitovao za „crvene đavole“. Odigrao je, međutim, svega pet mečeva za Junajted, igrao na pozajmicama za Verder, Briž i Birmingem u koji je potom prešao, da bi nakon dvije godine u Lutonu prešao u Šefild junajted za koji danas nastupa.

Važnu ulogu u timu Kurasaa ima i iskusni golman Eloj Rom, koji je sa Leandrom Bakunjom rekord po broju nastupa za nacionalni tim, obojica su odigrali po 70 utakmica za Kurasao, a tu je i mlađi brat Bakunja, Leandro. Na spisku Dika Advokata uslovno rečeno nema domaćih igrača, odnosno nijednog iz samog Kurasaa. Većina igrača je iz holandskih klubova, što je i očekivano, s obzirom da je ova karipska država bila holandska kolonija, pa mnogi igrači koji su rođeni u Holandiji vuku porijeklo iz Kurasaa i odlučili su da igraju za nacionalni tim ove zemlje.

OFFICIAL: Curaçao release 2026 World Cup.pic.twitter.com/Xg49eeZYgl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)May 18, 2026

Spisak Kurasaa:

Tajrik Bodak (Telstar), Trevor Doornbuš ( Venlo) Eloj Room (Majami FK), Rišedly Bazoer (Konjasport), Džošua Brenet (Kajzerispor), Rošon van Eijma( Valvijk), Šerel Floranus (Cvole), Deveron Fonvil (NEC Nijmegen) Jurien Gari( Abha), Armando Obispo (PSV), Šurandi Sambo (Sparta Roterdam), Žuninjo Bakunja (Folendam), Leandro Bakunja (Igdir), Livano Komenensija (Cirih), Kevin Felida (Den Boš), Aržani Marta (Rotherem junajted), Tajris Noslin (Telstar), Godfrid Remerato (Valwijk), Žeremi Antonis (Kifisija),Tahit Čong (Šefild junajted ), Kendži Gore (Makabi Haifa), Sontje Hansen (Midlsbro), Žervan Kastaner (Terenganu), Brendli Kuvas (Folendam ), Jirgen Lokadia (Majami FK), Žarl Margarita (Beršot).