Srpski košarkaš Nikola Jokić možda nije uspio da postane novi MVP najjače lige na svijetu, ali je postao član elitnog kluba.
Za mnoge najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić nije uspio da i zvanično dobije novo priznanje. Umjesto četvrte MVP titule, zastao je na drugom mjestu, dok je Šej Gildžes-Aleksander drugi put u nizu dobio laskavo priznanje. Međutim, Jokić je ušao u poseban klub, vjerovatno važniji od bilo koje nagrade, jedini je uspio ono što su davnih dana uradili Lari Bird i Bil Rasel.
Nikola Jokić je postao tek treći košarkaš koji je u istoriji NBA lige uspio da završi među prva dva igrača u MVP trci u šest sezona zaredom. Nešto slično uspio je Lari Bird (Boston) od 1981. do 1986, a prije njega to je uradio Bil Rasel (Boston) od 1958. do 1963. Na taj način, Jokić je smješten među ključne ličnosti u istoriji ovog takmičenja, a dokazao je i kontinuitet tokom svih ovih godina, što je takođe malo ko očekivao.
Oteli su mu MVP, ali ne i istoriju: Nikola Jokić uradio što niko nije 40 godina
Nikola Jokić iz sezone u sezonu igra sve bolje, zbog toga je riječ o karijeri koja će se izučavati. Međutim, ono što bi moglo da stane na put pisanju istorije jesu pehari na klupskom nivou. Jokić godinama ne može da pronađe tim i ma koliko se smjenjivali igrači Denvera, čini se da hemija koja je neophodna ne postoji. Tako je tim Dejvida Adelmana potpuno neočekivano završio takmičenje u prvom kolu plej-ofa, dok je prije godinu dana stigao makar do drugog kola.
Jasno je da bi više šampionskih titula ojačalo sve ono što Jokić gradi na terenu - nestvarnu statistiku. Baš titule sa Denverom su nešto što se konstantno prigovara centru iz Sombora, kad se debatuje o eventualnom mjestu za stolom elita ovog takmičenja. Jokić je u sezoni 2025/26 bilježio 27,7 poena, skoro 13 skokova, 10,7 podijeljenih lopti i 1,4 ukradenih za 34,8 minuta na terenu.
Kad je u pitanju MVP trka plejmejker Oklahome je imao 939 bodova, dok je Nikola Jokić na drugom mjestu upisao 634 boda. Viktor Vembanjama je završio kao treći sa 569 glasova i tu je kraj ozbiljnim kandidatim. Četvrti je bio Luka Dončić sa 250 poena, Kejd Kaningem je imao 117, Džejlen Braun 89, a po jedan bod su imali Kavaj Lenard i Donovan Mičel.