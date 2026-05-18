Đoković trenira u Atini sa zvijezdom Evrolige: Skoro je bio na "stubu srama"

Autor Goran Arbutina
Srpski teniser Novak Đoković nalazi se u Atini gdje je na treningu imao specijalnog gosta.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković trenutno je u Atini gdje se priprema za nastup na Rolan Garosu. Sparing partner mu je, sada već dobro poznato lice, grčki tinejdžer Rafael Pagonis. Ipak, pažnju je privukao specijalni gost na treningu, zvijezda Evrolige i as Panatinakosa Ti Džej Šorts.

Atinski "zeleni" su eliminisani u četvrtfinalu Evrolige od Valensije, pa je američki plej odlučio da višak slobodnog vremena provede na teniskom terenu.

Na fotografijama koje su se pojavile na društvenim mrežama se vidi da je košarkaš odigrao partiju tenisa, a onda je ispozirao sa najboljim ikada i njegovim "nasljednikom".

 Ti Džej Šorts bio na meti Ergina Ataman

Ergin Ataman je u razgovoru za Evroligu na poluvremenu majstorice sa Valensijom žestoko kritikovao Ti Džej Šortsa i okarakterisao ga kao glavnog krivca za lošu igru tima.

"Više ćemo koristiti Toliopulosa u napadu. Kada je Ti-Džej Šorts igrao, napadali smo 4 na 5 sa ​​njim. Nismo dobro igrali u napadu. Pokušaćemo da igramo mnogo bolje", rekao je Ataman ne štedeći svog igrača.

Ova njegova izjava je izazvala gnjev košarkaške javnosti i navijača, ali se turski trener kasnije pravdao da je u glavi imao samo taktičke zamisli i da mu nije bila namjera da diskredituje svog igrača. Šorts će imati još šansi za dokazivanje, pošto ih čeka završnica u grčkom prvenstvu.

