Novi ispad Mutea na terenu – skinuo se u gaće poslije izgubljenog poena!

Goran Arbutina
Francuski teniser Korentan Mute napravio novi incident.

Korentan Mute se skinuo u gaće tokom meča

Korentan Mute ne može bez incidenata! Francuski teniser koji je poznat po ispadima, napravio je novi incident, ovog puta na turniru u Hamburgu.

Mute je poražen već u prvom kolu Hamburga od Španca Alehandra Davidoviča Fokine 6:4, 6:4, ali više od poraza pamtiće se ponašanje Francuza koji je definitivno prešao granicu dobrog ukusa, čak i ako je pokušao da bude duhovit.

Tokom cijelog meča Mute je bio frustriran lošim rezultatom i činjenicom da će upisati novi poraz. Prvo je bacio reket u reklamni zid, a onda napravio pravi incident.

Nakon izgubljenog poena Francuz je skinuo šorts i ostao u boksericama šokiravši publiku, a vjerovatno i one koji su meč gledali u TV prenosu.

Ovo je samo jedan u nizu Muteovih ispada. Prije mjesec dana je poslije poraza na turniru u Marakešu otišao na tribine i svađao se sa jednim navjiačem koji je dobacivao tokom meča, a našao se na meti kritika zbog konstantnog serviranja ispod ruke na turniru u Madridu ranije ove godine.

Nedavno je dospio u centar pažnje pošto je američka teniserka Danijel Kolins ispričala da flertuje sa njom i da joj šalje privatne poruke, kao i da je prestao da je prati na društvenim mrežama kada mu nije odgovorila. Na to je stigao odgovor od Francuza koji tvrdi da ona izmišlja i laže.

Mute ovu sezonu ne igra najbolje, od početka godine ima skor pobjeda i poraza 6-11, a najbolji nastup imao je na čelendžeru u Finiksu gdje je stigao do polufinala.

Korentan Mute Tenis incident

