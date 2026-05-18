Jam Madar bježi iz Evrolige: Bivšem igraču Partizana nude pet miliona dolara po sezoni

Autor Bojan Jakovljević
Jam Madar navodno je već prihvatio ponudu sa koledža i odlazi na LSU za pet miliona dolara po sezoni. Cifra koju teško da bi dobio u Evroligi.

Jam Madar ide na američki koledž Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Jam Madar napušta Evroligu i seli se na američki koledž. Sve je više evropskih igrača koji se odlučuju na ovaj korak, izgleda da je plejmejker Hapoel Tel Aviva jedan od njih. Umjesto borbe za trofeje u Evropi, odabrao je novac i nevjerovatnu ponudu.

Kako prenosi "Mozzart sport", Madar je dogovorio prelazak na univerzitet LSU. Američki mediji spekulišu da bi mogao da dobije čak pet miliona dolara po sezoni. Astronomska cifra koju bivši igrač Partizana definitivno ne bi mogao da dobije u Evroligi.

Ipak, pošto je nedavno proslavio 25. rođendan, mora da dobije posebno odobrenje iz NCAA kako bi igrao u tamošnjoj košarci. S obzirom na pozive i pregovore, djeluje da taj uslov ne bi trebalo da bude problematičan.

Madar je već neko vrijeme nezadovoljan minutažom kod Dimitrisa Itudisa i evroligašku sezonu završio je sa 16 mečeva i prosjekom od 3,1 poen, 1,4 asistencije i 1,1 skokom po meču.

