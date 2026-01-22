Obradović je rekao Šarasu da moj sin ne igra": Otac Jama Madara se oglasio o Partizanu i Željku

Otac Jama Madara se oglasio u izraelskim medijima i ispričao je svoju stranu priče o boravku Izraelca u Partizanu, odlasku iz Beograda i Željku Obradoviću.

Izvor: MN PRESS

Jam Madar je u Partizanu bio pravo otkrovenje, ali onda je napustio tim i prešao u redove Fenerbahčea gdje se nije snašao. Nakon dvije godine u Beogradu promijenio je sredinu, a sada se javio njegov otac Zoar i za izraelski "Sport 5" govorio o cijeloj situaciji oko dolaska i odlaska izraelskog pleja.

"Neko u Bostonu je rekao: 'Od cijele Evrope, biram baš ovog klinca'. Ipak, Jam je insistirao da ne ide na dvosmjerni ugovor jer mu je već tada Željko Obradović rekao da želi da ga povede sa sobom u Evroligu. Dva i po mjeseca mu je ponavljao da mu treba još jedan plejmejker. Bostonu se to nije dopalo, ali Jam je izabrao svoj put. Došao je u Partizan i svi znamo šta se tamo desilo. To je bio nenormalan uspjeh. Željko je tada rekao: 'On je poseban'.

Jam je davao savjete Obradoviću, Itudisu, Šarasu, Jasikevičijusu čak redovno. Moj sin je na veoma visokom košarkaškom nivou. Nikada nisam tražio priznanje za njega, niti ga je on tražio. Samo je tražio da se prestane sa pričama o tome da li je 'podoban' ili 'nepodoban' za Evroligu", rekao je Zoar Madar za izraelske medije.

Jam je bio primoran da ode

Nakon što je rekao da je Madar birao između Hapoela i Real Madrida ove sezone istakao je i da je iz Partizana otišao jer nije dobijao platu.

"Jam je bio primoran da ode iz Partizana poslije dvije godine jer skoro deset mjeseci nije primao platu. Pitao je zašto, rečeno mu je da niko ne dobija. Postojao je proces u koji ne želim da ulazim, ali je istina da je čak ponudio Obradoviću da ostane još godinu dana, iako je ugovor već bio raskinut", naglasio je njegov otac.

Zatim je istakao da je nakon odlaska iz Partizana imao problema jer je Željko Obradović savjetovao da ne igra u Fenerbahčeu.

"Obradović je rekao Šarasu da ne daje minutažu Jamu, zato je otišao, ne zbog talenta. On može da se bori za minute sa Micićem i Krisom Džonsom. Ko to ne razumije, neka pogleda njihove međusobne duele od prije tri godine", završio je on.