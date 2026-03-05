Poništen gol zbog nosa u ofsajdu (VIDEO)

Ismaili Saru je na vrlo bizaran način poništen prvi gol na meču sa Totenhemom u Londonu.

Nevjerovatno šta je poništio VAR. Na meču Kristal Palasa i Totenhema prvi gol je pao u 29. minutu, ali je pogodak Ismaile Sara poništen. Krilni napadač iz Senegala je smjestio loptu iza leđa Giljerma Vikarija, ali nije se dugo radovao.

Prvi sudija meča dobio je iz VAR sobe sugestiju da pogleda ovu situaciju i na kraju se ispostavilo da je Sar bio u ofsajdu - nosom. Vidjelo se i bez kompjuterske simulacije da je sve bilo jako blizu, ali pogledajte šta je presudilo:

Pogledajte 00:35 Ofsajd na Kristal Palas - Totenhem

Nisu mogli da vjeruju u timu Kristal Palasa šta ih je zadesilo. Trener Oliver Glasner je odmahivao glavom i rukama kada je sudija saopštio da se gol poništava, a očigledno je to sve uticalo na ekipu. U prvom napadu poslije poništavanja gola poveo je Totenhem, Arči Grej je dodao do Dominika Solankea.

Ipak nije dugo trajala radost navijača domaćeg tima. Samo tri minuta kasnije Miki van de Ven je napravio penal i Ismaila Sar se sa linije penala upisao u listu strijelaca, a onda je u nadoknadi prvog poluvremena Jirgen Strand Larsen pogodio za 2:1. Da muka bude još veća u osmom minutu nadoknade za Kristal Palas je za 3:1 pogodio opet Ismaila Sar.

