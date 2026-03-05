Zrinjski blizu polufinala Kupa BiH: "Plemići" slavili u Gabeli, ali GOŠK je pokazao zube

Fudbaleri Zrinjskog napravili su ogroman korak ka plasmanu u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

"Plemići" su u kombinovanom sastavu savladali federalnog prvoligaša GOŠK u Gabeli u prvoj četvrtfinalnoj utakmici najmasovnijeg takmičenja i ukoliko se ne desi čudo u revanšu za šest dana u Mostaru osigurali plasman među osam najboljih.

GOŠK - ZRINJSKI 1:2 (0:2)

Već na samom početku meča na stadionu "Perica Pero Pavlović", izabranici Igora Štimca, koji se ponovo suočava sa mogućim kaznama u FS BiH, stigli su do prednosti.

Odlično je Adija Nalića uposlio Toni Majić, a nekadašnji reprezentativac BiH je majstorski pogodio mrežu - lopta se od prečke odbila u gol GOŠK-a - 0:1.

Bio je to prvenac Nalića u dresu mostarske ekipe.

Gostujući tim je udvostručio prednost 20 minuta kasnije, tačnije u 22. minutu kada je drugu asistenciju upisao Toni Majić.

Njegov pas ispratio je Leo Mikić, koji je izbjegao ofsajd i šutirao, ali mu je golman Marin Topić odbranio udarac uz pomoć stative.

Međutim, Mikić je pritrčao i iz drugog pokušaja odbijenu loptu pospremio u mrežu - 0:2.

Početkom drugog poluvremena, tim Jure Obšivača je uspio da prepolovi zaostatak.

Igrao se 52. minut kada je Antonio Kaćunko pogodio mrežu Tina Sajka - 1:2.

Mogli su Gabeljani i 20 minuta kasnije da stignu do izjednačenja kada je Sajko zaplivao u prazno, ali je Kaćunko bio za malo neprecizan.

Bilo je do kraja još prilika na obje strane, ali se rezultat nije promijenio pa će putnik u polufinale biti poznat poslije revanša "Pod Bijelim brijegom".

GOŠK: Topić, Čoko, Perić, Miličević, Zrnić M., Albijanić, Krešić, Zrnić P., Hasukić, Kaćunko, Radoš. Trener: Jure Obšivač

ZRINJSKI: Sajko, Karačić, Mikić, Ivančić, Nalić, Palić, Morris, Ćavar, Memija, Dujmović, Majić. Trener: Igor Štimac

KUP BiH - prve utakmice četvrtfinala

Laktaši - Radnik 2:0

Željezničar - Sloga Meridian 0:1

Sarajevo - Velež 0:1

GOŠK - Zrinjski 1:2

Revanš utakmice na rasporedu su u utorak i srijedu.

(MONDO)