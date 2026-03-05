Tri prijave protiv Štimca: Hoće li trener Zrinjskog biti suspendovan?

Igor Štimac zbog nedavnih komentara mogao bi biti suspendovan čak i na nekoliko mjeseci, a odluka se očekuje 18. marta.

Izvor: Joris Verwijst / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski trener Igor Štimac mogao bi se suočiti s dugotrajnom suspenzijom zbog nedavnih izjava u kojima je doveo u pitanje regularnost prvenstva Bosne i Hercegovine, piše Klix.

Prema dostupnim informacijama, Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza BiH protiv njega je podnio tri prijave, pa će Disciplinska komisija 18. marta razmatrati slučaj i donijeti konačnu odluku. Ukoliko bude proglašen odgovornim, postoji mogućnost da bude suspendovan do završetka tekuće sezone.

Podsjetimo, Štimac je još u oktobru prošle godine kažnjen sa 5000 KM uz šest mjeseci uslovne kazne zbog dva prekršaja koji su tada objedinjeni u jedinstven postupak. Kazna je izrečena zbog korištenja ustaškog pozdrava "Za dom spremni", ali i zbog izjava u kojima je sugerisao da sudije u Premijer ligi BiH favorizuju Borac.

"Umjesto da se bave regularnošću takmičenja i provjeravanjem nekih situacija koje izazivaju sumnju u javnosti, oni uporno šalju prijave, jer očito moj dolazak ovdje nekima kvari planove. Oni će se prepoznati", rekao je nedavno Štimac.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dva mjeseca kasnije ponovo je sankcionisan novčanom kaznom od 2000 KM zbog vrijeđanja i klevete. Iako je zbog ranije uslovne kazne morao biti oprezniji u javnim nastupima, nastavio je sa oštrim komentarima.

Kontroverzne izjave kulminirale su nakon utakmice između Sloge i Borca (0:4), kada je otvoreno ustvrdio da je ekipa iz Doboja pustila meč Banjalučanima.

Poslije susreta na "Grbavici", u kojem je Željezničar poražen od Zrinjskog rezultatom 0:3, Štimac je upitan kako komentariše veliki bodovni zaostatak za Borcem, s obzirom na to da mnogi smatraju, a i evropski rezultati to potvrđuju, da je Zrinjski možda i najkvalitetnija ekipa u ligi.

"To zna cijela javnost i neću ja to govoriti. Ali neću dati priliku nekim silovateljima da me kažnjavaju", rekao je Štimac, aludirajući na tvrdnje da sudije pomažu Borcu u borbi za titulu u godini kada banjalučki klub obilježava stotinu godina postojanja.

Nakon tih istupa Komitet za takmičenje FS BiH podnio je tri prijave protiv njega, a Disciplinska komisija će 18. marta odlučivati o eventualnim sankcijama. Ako se utvrdi njegova odgovornost, Štimcu prijeti višemjesečna suspenzija, što bi u praksi značilo da do kraja sezone ne bi mogao obavljati funkciju trenera Zrinjskog.

Podsjetimo, Zrinjski u Premijer ligi BiH trenutno zaostaje šest bodova za vodećim Borcem, dok je u Konferencijskoj ligi eliminisan od Kristal Palasa. "Plemićima" je, osim prvenstva, ostalo još jedno domaće takmičenje - u četvrtfinalu Kupa BiH igraće protiv GOŠK-a iz Gabele.