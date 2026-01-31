Želje Igora Štimca u 2026: Titula Zrinjskom, Hrvatima entitet u BiH i što manje jugoslovenskih zastava u Hrvatskoj!

Trener Zrinjskog u velikom intervjuu za "Sport klub" Hrvatska ponovo je uzburkao strasti u Bosni i Hercegovini.

Igor Štimac, šef struke "plemića" u intervjuu za hrvatski "Sport klub" ponovo se dotakao i politike u BiH i Hrvatskoj.

Na pitanje o ličnim željama u 2026. godini, hrvatski stručnjak je naveo da ih ima nekoliko.

"Želja mi je da ove godine naš HŠK Zrinjski osvoji prvenstvo, odigramo odlične utakmice protiv Kristal Palasa i uzmemo trofeje pred nama, da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslovenskim zastavama",rekao je Štimac.

Iako je po stavovima hrvatski nacionalista, ne krije da su mu dvojica srpskih fudbalera iz BiH najvažniji u svlačionici kao kapiteni ekipe.

”Kapiteni su jako dobro poznati, nosioci su tog liderstva. Njima je zadatak držati svlačionicu, to su Nemanja Bilbija i Slobodan Jakovljević. Imamo tu i Sušića, Barišića, oni su ti koji su od najveće pomoći meni kao treneru", dodao je strateg Mostaraca.

Na pitanje da li se nekima zamjerio zbog komentara na društvenim mrežama, zbog čega je ranije bio kažnjen od strane Fudbalskog saveza BiH, Štimac je odgovorio da ga to ne zanima.

"Ne znam niti me zanima. Moji lični stavovi su ono što ja jesam. Nikad ne širim poruke mržnje, ne zamjeram drugima, pomognem kome god mogu. Imam prijatelja svih nacionalnosti i vjera, isključivo ljude gledam kakvi su ljudi. Drugi predznaci su manje važni. Dio nezadovoljnih govori o sebi, a ne o meni", istakao je Štimac.

Inače, Zrinjski je osigurao evropsko proljeće i duel sa engleskim Kristal Palasom u Konferncijskoj ligi, a u Premijer ligi BiH je na drugoj poziciji sa tri boda zaostatka za vodećim Borcem iz Banjaluke.

”Ona (titula) bi značila mnogo, iako će ove sezone biti najteže doći do titule. Ovo je uska liga u kojoj je Zrinjskom svaka utakmica ključna. Protiv nas svi igraju maksimalno i nama je najteže doći do titule, ali ne damo se", podvukao je on.

