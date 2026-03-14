Srđan Blagojević se vratio, Partizan konačno pobijedio: Crno-bijeli preživjeli napade TSC-a i prekinuli crni niz

Partizan pobijedio TSC 2:1 na povratku trenera Srđana Blagojevića.

Fudbaleri Partizana prekinuli su neprijatan niz poraza i pobijedili kod kuće TSC 2:1, golovima kapitena Vanje Dragojevića trzajem glavom u 6. minutu i lijevog beka i povratnika u tim, Vukašina Đurđevića, udarcem iz odbitka u 35. minutu. Iako je glavni arbitar Miloš Milanović isprva poništio taj gol na sugestiju svog pomoćnika Dragana Peranovića, arbitar u VAR sobi Pavle Tomić javio je da ofsajda ipak nije bilo i da je sve bilo čisto.

Ta dva gola bila su važna za pobjedu crno-bijelih na debiju Srđana Blagojevića, koji se vratio na klupu Partizana četiri mjeseca poslije otkaza. Ipak, ti pogoci nisu bili i jedini dovoljni, jer je za tri boda bilo važno da i golman Marko Milošević odbrani nekoliko šuteva TSC-a, koji je potpuno nadigrao domaćina u drugom dijelu. Iskusni čuvar mreže je tako postao jedan od heroja pobjede i opravdao je Blagojevićevo povjerenje, jer ga je na svom prvom meču vratio u tim kao i Đurđevića.

TSC je imao inicijativu u Humskoj dok se bližio kraj, pokazalo se opet da mu prijaju nastupi u Partizanovom domu, ali ovog puta nije bilo iznenađenja na semaforu. Jedini gol gost iz Bačke Topole dao je u prvom dijelu meča, udarcem Mihajla Milosavića u 40. minutu na asistenciju Andrea Todoroskog sa desne strane, poslije njegovog lakog prolaska kraj Đurđevića. Ispostavilo se da je tu bio i kraj, bez obzira na uzbuđenja u nastavku.

Prvo poluvrijeme bilo je nagovještaj boljih dana u Humskoj, drugo upozorenje da oni ipak nisu tako blizu. Kao što je Đurđević prelako ispao u završnici prvog dijela meča pre gola TSC-a, tako je postalo jasno i da još nema kondicije i morao je da izađe iz igre na svoj zahtjev u drugom dijelu. Na njegovom primjeru može se vidjeti i veliki problem crno-bijelih sa drastičnim padom snage i kvaliteta igre u drugom delu meča, u kojem već osam utakmica nije dao gol, pa ni na današnjoj. Ipak, srećom po Grobare i pre svega po igrače Partizana, za tim golom večeras nije bilo potrebe, jer je sav posao u napadu bio urađen u prvom dijelu meča, a Vojvodina bar do nedjelje ostavljena na bezbjednih "minus 4" poena udaljenosti na tabeli.

