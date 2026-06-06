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Da li je ovakav Portugal favorit za titulu na Mundijalu? Ronaldo gledao kako Leao gubi razum

Da li je ovakav Portugal favorit za titulu na Mundijalu? Ronaldo gledao kako Leao gubi razum

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Portugal je šesti favorit za titulu na Mundijalu, ali meč sa Čileom otkriva probleme u timu. Da li će se Rafael Leao smiriti na vrijeme?

Portugal pobijedio Čile Rafael Leao isključen zbog tuče Izvor: EPA/JOSE SENA GOULAO

Pet dana pred početak Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi bukmejkeri tvrde da je Portugal šesti favorit za osvajanje titule prvaka, ali poslije meča sa Čileom kvota bi mogla da se promeni. Iako je Portugal pobijedio 2:1 u prijateljskoj utakmici koja se večeras igrala u Oeirasu, pokazao je da postoje još neke stvari koje moraju da se poprave.

Između ostalog, potrebno je obuzdati temperament pojedinih igrača. Rafael Leao dobio je crveni karton zbog nepotrebne tuče u kojoj je učestvovao krajem prvog poluvremena, tako da je svom selektoru Robertu Martinezu napravio problem.

Cijelo poluvrijeme Portugal je morao da igra sa desetoricom, kao i Čile kome je isključen Roman. Vidjeli smo pesnice i neprijatne scene koje ne želimo da viđamo u prijateljskim utakmicama koje govore o nervozi u redovima Portugalaca, gdje je ne tako davno i Kristijano Ronaldo "izgubio živce".

Inače, Kristijano Ronaldo je igrao do poluvremena kada ga je zamijenio Gonzalo Gedeš - strelac vodećeg gola u 58. minutu - da bi drugi pogodak bio djelo Bruna Fernandeša u 75. Čile je do utješnog gola došao preko Sepede u nadoknadi.

Ko će igrati za Portugal?

Portugalu ostaje još prijateljska sa Nigerijom koja je zakazana za 10. jun, a 17. jun za njih počinje Svjetsko prvenstvo gdje će u grupnoj fazi igrati sa DR Kongom, Kolumbijom i Uzbekistanom. Evo na koga računa selektor:

  • Golmani: Diogo Košta (Porto), Žoze Sa (Vulverhempton), Rui Silva (Sporting CP) i Rikardo Veljo (Genčelerbirligi).
  • Odbrana: Diogo Dalo (Mančester junajted), Mateus Nuneš (Mančester Siti), Nelson Semedo (Fenerbahče), Žoao Kanselo (Barselona), Nuno Mendeš (PSŽ), Gonsalo Injasio (Sporting), Renato Vejga (Viljareal), Ruben Dijaš (Siti), Tomas Arauho (Benfika).
  • Vezisti: Ruben Neveš (Al Hilal), Samu Kosta (Majorka), Žoao Neveš (PSŽ), Vitinja (PSŽ), Bruno Fernandeš (Mančester junajted) i Bernardo Silva (Mančester siti).
  • Napadači: Žoao Feliks (Al Nasr), Fransisko Trinkao (Sporting CP), Fransisko Konseisao (Juventus), Pedro Neto (Čelsi), Rafael Leao (Milano), Gonsalo Guedeš (Real Sosijedad), Gonsalo Ramos (PSŽ) i Kristijano Ronaldo (Al Nasr).

Tagovi

fudbal Rafael Leao

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