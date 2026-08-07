Nove velike promjene u fudbalu: Španci uveli nova pravila, ovo će uticati i na Real i Barselonu

U španskom fudbalu ćemo u narednoj sezoni vidjeti i određene promjene u pravilima kako bi se spriječilo odugovlačenje igre.

Izvor: Cesar Cebolla / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia

Velike promjene pravila u svijetu fudbala se nastavljaju. Tako će i u Španiji od naredne sezone doći do nekoliko promjena. Cilj svega toga je da se ubrza igra, da se smanji odugovlačenje i čuvena "krađa vremena". Žele i oni da se što više igra.

Tako će u predstojećoj sezoni onemogućiti igračima da se služe raznim trikovima, a biće i određenih promjena kada je u pitanju VAR provjera, posebno kako bi se izbjegle greške poput pogrešno dosuđenih kornera i crvenih kartona.

Ovo su najavljene promjene u španskom fudbalu: