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Nove velike promjene u fudbalu: Španci uveli nova pravila, ovo će uticati i na Real i Barselonu

Nove velike promjene u fudbalu: Španci uveli nova pravila, ovo će uticati i na Real i Barselonu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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U španskom fudbalu ćemo u narednoj sezoni vidjeti i određene promjene u pravilima kako bi se spriječilo odugovlačenje igre.

Nova fudbalska pravila u Španiji Izvor: Cesar Cebolla / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia

Velike promjene pravila u svijetu fudbala se nastavljaju. Tako će i u Španiji od naredne sezone doći do nekoliko promjena. Cilj svega toga je da se ubrza igra, da se smanji odugovlačenje i čuvena "krađa vremena". Žele i oni da se što više igra.

Tako će u predstojećoj sezoni onemogućiti igračima da se služe raznim trikovima, a biće i određenih promjena kada je u pitanju VAR provjera, posebno kako bi se izbjegle greške poput pogrešno dosuđenih kornera i crvenih kartona.

Ovo su najavljene promjene u španskom fudbalu:

  • Igrač ima 10 sekundi da napusti teren prilikom izmjene
  • Ako se golmanu predugo ukazuje pomoć, jedan igrač mora da napusti teren i trener mora da odluči kog igrača iz polja će da pošalje minut napolje
  • Penal će se ponoviti u slučaju da postoji dupli dodir (do sada se penal poništavao u tom slučaju)
  • Ako igrač previše odugovlači sa izvođenjem auta, lopta će pripasti protivničkom timu
  • Ako igrači odugovlače prilikom izvođenja gol-auta, korner će biti dosuđen za protivnički tim
  • VAR će moći da reaguje u slučaju drugog žutog kartona i pogrešno dosuđenih kornera (do sad je mogao da reaguje samo za direktan crveni karton)

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