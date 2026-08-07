Nove velike promjene u fudbalu: Španci uveli nova pravila, ovo će uticati i na Real i Barselonu

U španskom fudbalu ćemo u narednoj sezoni vidjeti i određene promjene u pravilima kako bi se spriječilo odugovlačenje igre.
Velike promjene pravila u svijetu fudbala se nastavljaju. Tako će i u Španiji od naredne sezone doći do nekoliko promjena. Cilj svega toga je da se ubrza igra, da se smanji odugovlačenje i čuvena "krađa vremena". Žele i oni da se što više igra.
Tako će u predstojećoj sezoni onemogućiti igračima da se služe raznim trikovima, a biće i određenih promjena kada je u pitanju VAR provjera, posebno kako bi se izbjegle greške poput pogrešno dosuđenih kornera i crvenih kartona.
Ovo su najavljene promjene u španskom fudbalu:
- Igrač ima 10 sekundi da napusti teren prilikom izmjene
- Ako se golmanu predugo ukazuje pomoć, jedan igrač mora da napusti teren i trener mora da odluči kog igrača iz polja će da pošalje minut napolje
- Penal će se ponoviti u slučaju da postoji dupli dodir (do sada se penal poništavao u tom slučaju)
- Ako igrač previše odugovlači sa izvođenjem auta, lopta će pripasti protivničkom timu
- Ako igrači odugovlače prilikom izvođenja gol-auta, korner će biti dosuđen za protivnički tim
- VAR će moći da reaguje u slučaju drugog žutog kartona i pogrešno dosuđenih kornera (do sad je mogao da reaguje samo za direktan crveni karton)