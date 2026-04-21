Pao prvi gol po novim pravilima o ofsajdu

Arsen Venger osmislio je novo pravilo o ofsajdu koje će donijeti atraktivnost, ali će "ubiti draž" kao što su i neke druge stvari poput VAR tehnologije. Šta vi mislite o ovom pravilu?

Već nekoliko godina unazad priča se o promjeni pravila o ofsajdu kako bi fudbal još dobio na atraktivnosti, tako da se dugo raspreda o takozvanom "Vengerovom pravilu". Za sada, u pitanju je pravilo koje je samo ušlo u fazu testiranja, a trenutno se koristi recimo u Premijer ligi Kanade gdje je prvi put pao pogodak po novim pravilima.

U svim drugim fudbalskim takmičenjima gol bi bio poništen zbog ofsajda, ali zbog "Vengerovog pravila" koje je na snazi u Kanadi vidjeli smo da se Alehandro Dijaz radovao pogotku za Pasifik protiv Halifaksa. Pogledajte kako je to izgledalo:

First ever goal from Wenger's 'Daylight' rule being trialed in the Canadian Premier League. Interesting one. Video courtesy of OneSoccer/Canadian Premier League.pic.twitter.com/MeXNft04JJ — Simon Evans (@sgevans)April 18, 2026



Navijači u Kanadi za sada nisu pretjerano oduševljeni novim pravilom, posebno ne kada ne ide u korist njihovog tima, tako da je i te kako bilo onih na tribinama koji nisu razumjeli zašto nije poništen. Međutim, makar ove sezone neće biti promjene pravila na "stara dobra pravila", nego ćemo na ovom eksperimentu saznati ima li ovo budućnost i u ostalim ligama.

Zašto gol nije poništen?

Prema novom pravilu koje je osmislio legendarni trener Arsen Venger, inače sada na funkciji u FIFA na odjeljenju za globalni razvoj fudbala, igrač nije u ofsajdu ako je dio njegovog tela kojim se može postići gol u ravni sa pretposljednjim igračem odbrane.

Na Vengerovu inicijativu, ofsajd bi mogao da bude dosuđen samo onda kada je napadač cijelim telom ispred defanzivca, a ne kada je na bilo koji način "u liniji sa njim".

To znači da će ofsajdi poslije usvajanja ovog pravila biti očigledniji za gledaoce i da će ubuduće ne tako često odlučivati milimetri ili centrimetri, koje nekad nije lako utvrditi i vidjeti ni uz pomoć VAR tehnologije, što viđamo prethodnih godina da je počelo prilično da frustrira navijače.

